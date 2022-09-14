"Есть три фактора". Экс-топ генерал США призвал мир готовиться к распаду России

Генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес призвал мир готовиться в распаду Российской Федерации и назвал три фактора, которые могут к этому привести. Об этом Ходжес написал с своей колонке для The Telegraph.

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Американский военный отметил, что становится все более очевидным, что Украина победит в войне и что Кремль столкнулся с историческим кризисом доверия.

"Я считаю реальной возможность того, что выявленные слабости Владимира Путина настолько серьезны, что мы можем быть свидетелями начала конца не только его режима, но и самой Российской Федерации", – написал Ходжес.

По его мнению, крах России может начинаться постепенно, но быстро превратится стремительный, насильственный и неконтролируемый процесс.

"Если мы не сможем подготовиться к этой возможности так же, как мы не смогли подготовиться к распаду Советского Союза, это может внести огромную нестабильность в нашу геополитику", – отметил отставной генерал.

Ходжес назвал три фактора, которые, по его мнению, могут привести к распаду РФ.

Во-первых, это подрыв внутреннего доверия к российской армии, которое традиционно было основой легитимности Кремля.

Ходжес считает, что армия РФ унижена, Черноморский флот прячется, а российские мужчины уже не хотят воевать.

"Если некие воинствующие чеченцы решат развязать новую войну за независимость, где Путин найдет военные ресурсы, чтобы вести ее теперь, когда он так много посвятил Украине?", – пишет американский военный.

Во-вторых, ущерб, нанесенный российской экономике, слишком разрушителен, чтобы выдержать население в 144 миллиона человек.

Ходжес уверен, что потеря энергетических рынков, которые ранее компенсировали отсутствие в стране современных производств, необратима.

Кроме того, обвалится российский экспорт оружия.

Третий фактор — малонаселенность России.

"Несмотря на то, что территория Федерации в 70 раз превышает площадь Великобритании, ее население всего вдвое больше", – написал американский генерал и отметил, что такие цифры затрудняют развитие гражданской солидарности и национальной идентичности.

Ходжес призвал мир уже сейчас начать думать над тем, что будет с запасами ядерного оружия России после ее распада.

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Наталія Медведєва

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