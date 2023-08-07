У Зеленського відповіли щодо "компромісів" з РФ: Мінськ-3 лише продовжить війну в майбутньому

Не може бути компромісних позицій для переговорів, які б дозволяли Росії залишатись на окупованих територіях, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Про це він написав у Twitter.

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"Єдиний базовий "переговорний фундамент" – це "формула миру" президента Зеленського. Жодних компромісних позицій на кшталт "негайних припинень вогню" та "переговорів тут і зараз", що дають Росії час залишатися на окупованих територіях, бути не може", – заявив Подоляк.

За його словами, необхідне лише виведення російських військ за кордони України 1991 року.

Подоляк зазначив, що "не треба ілюзій", а будь-які домовленості на кшталт Мінськ-3 лише продовжать війну у майбутньому.

"Саме "відмова від ілюзій" відбувається сьогодні в багатьох країнах, які ще вчора неправильно оцінювали Росію та її намір "убити" міжнародне право", – підсумував він.

15 листопада 2022 року на саміті G20 Зеленський запропонував "формулу миру" з 10 кроків, першим з яких має стати виведення військ РФ з території України.

5 серпня 2023 року в Джидді, Саудівська Аравія, стартував саміт, на якому високопосадовці з приблизно 40 країн, але не з Росії, працюватимуть над розробкою ключових принципів того, як покінчити з російським вторгненням в Україну.

Саміт завершився без підсумкового комюніке, але з "позитивними сигналами" від Китаю, писав Spiegel.

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