У Зеленского ответили насчет "компромиссов" с РФ: Минск-3 лишь продолжит войну в будущем

Не может быть компромиссных позиций для переговоров, позволяющих России оставаться на оккупированных территориях, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Об этом он написал в Twitter.

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"Единственный базовый "переговорный фундамент" – это "формула мира" президента Зеленского. Никаких компромиссных позиций вроде "немедленных прекращений огня" и "переговоров здесь и сейчас", которые дают России время оставаться на оккупированных территориях, быть не может", – заявил Подоляк.

По его словам, необходим только вывод российских войск за границы Украины 1991 года.

Подоляк отметил, что "не надо иллюзий", а любые договоренности типа Минск-3 только продолжат войну в будущем.

"Именно "отказ от иллюзий" происходит сегодня во многих странах, которые еще вчера неправильно оценивали Россию и ее намерение "убить" международное право", – подытожил он.

15 ноября 2022 года на саммите G20 Зеленский предложил "формулу мира" из 10 шагов, первым из которых должен стать вывод войск РФ с территории Украины.

5 августа 2023 года в Джидде, Саудовская Аравия, стартовал саммит, на котором высокопоставленные чиновники из примерно 40 стран, но не из России, будут работать над разработкой ключевых принципов того, как покончить с российским вторжением в Украину.

Саммит завершился без итогового коммюнике, но с "положительными сигналами" от Китая, писал Spiegel.

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