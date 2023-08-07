Песков заговорил о "претензиях" на оккупированные территории. ОП: Все будет освобождено

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия "претендует" на временно оккупированные территории Украины. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил, что все украинские земли будут освобождены.

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Журналисты The New York Times взяли комментарий у Пескова, спросив, хочет ли Москва оккупировать новые территории Украины, на что тот ответил, что Россия хочет контролировать регионы, которые "записаны в конституцию РФ".

Также он заявил, что Кремль не собирается идти на переговоры с Украиной и будет продолжать войну в "обозримом будущем".

В своем Twitter Подоляк написал, что никаких "территорий, записанных в конституцию России" быть не может, а есть только временно оккупированные области, где идут активные боевые действия.

"Территории будут освобождены. Замечу также, что "конституция России" не имеет отношения к постоянным юридическим документам и ее содержание не может рассматриваться", — заявил советник главы ОП.

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