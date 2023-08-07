Песков заговорил о "претензиях" на оккупированные территории. ОП: Все будет освобождено
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия "претендует" на временно оккупированные территории Украины. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил, что все украинские земли будут освобождены.
Журналисты The New York Times взяли комментарий у Пескова, спросив, хочет ли Москва оккупировать новые территории Украины, на что тот ответил, что Россия хочет контролировать регионы, которые "записаны в конституцию РФ".
Также он заявил, что Кремль не собирается идти на переговоры с Украиной и будет продолжать войну в "обозримом будущем".
В своем Twitter Подоляк написал, что никаких "территорий, записанных в конституцию России" быть не может, а есть только временно оккупированные области, где идут активные боевые действия.
- Россияне пытаются снова оккупировать территории в Харьковской области, которые ВСУ освободили осенью 2022 года, сообщила Маляр.
- Оккупанты сейчас бросают резервы как на юг, так и на восток, и это в основном профессиональные военные.
- На Бахмутском направлении россияне время от времени пытаются атаковать, но инициатива остается за украинскими силами.
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