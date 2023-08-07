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Песков заговорил о "претензиях" на оккупированные территории. ОП: Все будет освобождено

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 06:23
Песков заговорил о
Дмитрий Песков (Фото: EPA)

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия "претендует" на временно оккупированные территории Украины. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил, что все украинские земли будут освобождены.

Журналисты The New York Times взяли комментарий у Пескова, спросив, хочет ли Москва оккупировать новые территории Украины, на что тот ответил, что Россия хочет контролировать регионы, которые "записаны в конституцию РФ".

Также он заявил, что Кремль не собирается идти на переговоры с Украиной и будет продолжать войну в "обозримом будущем".

В своем Twitter Подоляк написал, что никаких "территорий, записанных в конституцию России" быть не может, а есть только временно оккупированные области, где идут активные боевые действия. 

"Территории будут освобождены. Замечу также, что "конституция России" не имеет отношения к постоянным юридическим документам и ее содержание не может рассматриваться", — заявил советник главы ОП.
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Дмитрий Гриниченко
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