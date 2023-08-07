Пєсков заговорив про "претензії" на окуповані території України. ОП: Все буде звільнено

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія "претендує" на тимчасово окуповані території України. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів, що всі українські землі буде звільнено.

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Журналісти The New York Times взяли коментар у Пєскова, запитавши, чи хоче Москва окупувати нові території України, на що той відповів, що Росія хоче контролювати регіони, які "записані в конституцію РФ".

Також він заявив, що Кремль не збирається йти на переговори з Україною і продовжуватиме війну в "оглядному майбутньому".

У своєму Twitter Подоляк написав, що жодних "територій, записаних до конституції Росії" бути не може, а є лише тимчасово окуповані області, де відбуваються активні бойові дії.

"Території буде звільнено. Зауважу також, що "конституція Росії" не має відношення до сталих юридичних документів і її зміст не може розглядатися", — заявив радник голови ОП.

Росіяни намагаються знову окупувати території на Харківщині, які ЗСУ звільнили восени 2022 року, повідомила Маляр.

Окупанти зараз кидають резерви як на південь, так і на схід, і це переважно професійні військові.

На бахмутському напрямку росіяни час від часу намагаються атакувати, але ініціатива залишається за українськими силами.

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