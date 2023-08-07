Пєсков заговорив про "претензії" на окуповані території України. ОП: Все буде звільнено
Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія "претендує" на тимчасово окуповані території України. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів, що всі українські землі буде звільнено.
Журналісти The New York Times взяли коментар у Пєскова, запитавши, чи хоче Москва окупувати нові території України, на що той відповів, що Росія хоче контролювати регіони, які "записані в конституцію РФ".
Також він заявив, що Кремль не збирається йти на переговори з Україною і продовжуватиме війну в "оглядному майбутньому".
У своєму Twitter Подоляк написав, що жодних "територій, записаних до конституції Росії" бути не може, а є лише тимчасово окуповані області, де відбуваються активні бойові дії.
"Території буде звільнено. Зауважу також, що "конституція Росії" не має відношення до сталих юридичних документів і її зміст не може розглядатися", — заявив радник голови ОП.
- Росіяни намагаються знову окупувати території на Харківщині, які ЗСУ звільнили восени 2022 року, повідомила Маляр.
- Окупанти зараз кидають резерви як на південь, так і на схід, і це переважно професійні військові.
- На бахмутському напрямку росіяни час від часу намагаються атакувати, але ініціатива залишається за українськими силами.
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