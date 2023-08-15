В НАТО заявили: Для вступления Украина могла бы уступить территорию. У Зеленского ответили

Директор личного офиса генсека НАТО Стиан Йенссен предположил, что Украина якобы может получить членство в Альянсе в обмен на то, чтобы отдать часть территории РФ. Это может быть "частью окончания войны", сказал он. Слова чиновника приводит норвежское издание VG. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил в комментарии LIGA.net, что такое предложение является "очень странным", а вместо этого можно увеличить военную помощь и "довести эту войну до единого справедливого финала".

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"Я считаю, что решением для Украины может быть отказ от территории и получение вместо этого членства в НАТО", — сказал Йенссен во время панельных дебатов в Арендале, Норвегия.

Он заявил, что необходимо "немного подумать" о том, какой будет ситуация безопасности после окончания войны.

Однако должностное лицо также уточнило: "Украина должна решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры".

Журналист издания спросил, считает ли НАТО, что Украина должна уступить территорию для достижения мира с Россией и будущего членства в Альянсе.

В ответ Йенссен отметил, что дискуссия о возможном статусе после войны уже длится, и что вопрос об уступке территории России "поднимали другие".

"Я не говорю, что так должно быть. Но это может быть возможным решением", – ответил Йенссен.

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Советник главы ОП Подоляк назвал это предложение "очень странным" и сказал, что такое заявление символизирует, что как минимум у части политических элит не сложилось полное понимание ситуации, природы войны.

По его мнению, такое заявление явно ложится в логику сценария "заморозки" войны, который является "таким желанным" Россией.

"Потому что, в принципе, поощрить абсолютного военного преступника, который сознательно пошел на нарушение фундаментальных принципов глобального сожительства, это значит переложить войну на следующее поколение. Это же аксиома. Потому что Россия точно не остановится в реализации своей ненависти через подавление, экспансию. Россия точно продолжит атаковать демократию, чтобы почувствовать ее слабость, ведь глобальная демократия покажет, что она умеет проигрывать", – пояснил Подоляк.

Он отметил, что подобная идея не остановит следующие трагедии, эскалации и атаки.

По его словам, при таком сценарии РФ останется без политической трансформации, в таком же виде, в каком она находится сейчас с "безграничным желанием убивать и захватывать".

"Напротив, она будет гораздо больше инвестировать в милитарные, информационные, пропагандистские и другие технологии давления, инвестировать в коррупционную скупку элит, вести безумную гибридную войну на разных рынках. И рано или поздно она обретет слабость в единстве, продолжая максимально вкладываться в эти слабости, чтобы доиграть и выиграть войну", – отметил он.

По мнению Подоляка, "крайне бессмысленно" продолжать искать способы не отвечать на главный вызов современности, пытаться "откровенно перенести войну" на следующее поколение, а также "не менее бессмысленно" – открыто признавать свое поражение.

"Если можно просто увеличить поставки оружия Украине и довести эту войну до единственного справедливого финала – проигрыша агрессора с последующим восстановлением глобальных правил", – подытожил он.

В июле генсек НАТО заявил, что Альянс считает главной задачей продолжения военной поддержки Украины, чтобы она отстояла свою независимость и затем могла вступить в НАТО.

6 августа издание Wall Street Journal написало, что на переговорах в Джидде Украина якобы согласилась на начало мирных переговоров до вывода войск РФ со всей территории страны. Собеседник LIGA.net в Офисе президента, близкий к ходу переговоров, опроверг это.

в Офисе президента, близкий к ходу переговоров, опроверг это. Советник главы ОП Подоляк заявил, что не может быть компромиссных позиций для переговоров, позволяющих России оставаться на оккупированных территориях.

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