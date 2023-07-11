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Столтенберг: Главное – военная помощь Украине, чтобы было кому вступать в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 11:40
Столтенберг: Главное – военная помощь Украине, чтобы было кому вступать в НАТО - Фото
Йенс Столтенберг (Фото - скриншот с видео).

Североатлантический Альянс считает главной задачей продолжение военной поддержки Украины в борьбе против российской агрессии, чтобы она отстояла свою независимость и затем могла вступить в НАТО. Об этом сказал журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

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Столтенбергу задали вопрос, чем гарантии безопасности, которые лидеры НАТО планируют предложить Украине, будут отличаться от тех, которые уже предлагали раньше.  

В ответ генсек НАТО сказал, что Альянс видит сейчас свою главную задачу в том, чтобы Украина выстояла против российской агрессии.    

"Главная задача сейчас – обеспечить победу Украины, продолжать снабжать ее оружием и боеприпасами... НАТО продолжает поддерживать Украину, поскольку если Украина не выстоит как нация, как демократическое государство, то все разговоры о каких бы то ни было гарантиях безопасности или членстве в НАТО не имеют смысла", – сказал Столтенберг.

Он также повторил, что в итоговом коммюнике саммита будет "позитивный и сильный месседж Украине", включая путь к ее принятию в члены Альянса. Столтенберг уточнил, что там будет упомянуто о намерении максимально приблизить Украину к принятию в НАТО, о решении создать совет Украина-НАТО и об исключении для нее ПДЧ из процедуры вступления. 

Читайте также: Добро (не)пожаловать в НАТО. Что Украина получит на саммите в Вильнюсе: сценарии

Сергей Бережной
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