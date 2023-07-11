Столтенберг: Главное – военная помощь Украине, чтобы было кому вступать в НАТО
Североатлантический Альянс считает главной задачей продолжение военной поддержки Украины в борьбе против российской агрессии, чтобы она отстояла свою независимость и затем могла вступить в НАТО. Об этом сказал журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенбергу задали вопрос, чем гарантии безопасности, которые лидеры НАТО планируют предложить Украине, будут отличаться от тех, которые уже предлагали раньше.
В ответ генсек НАТО сказал, что Альянс видит сейчас свою главную задачу в том, чтобы Украина выстояла против российской агрессии.
"Главная задача сейчас – обеспечить победу Украины, продолжать снабжать ее оружием и боеприпасами... НАТО продолжает поддерживать Украину, поскольку если Украина не выстоит как нация, как демократическое государство, то все разговоры о каких бы то ни было гарантиях безопасности или членстве в НАТО не имеют смысла", – сказал Столтенберг.
Он также повторил, что в итоговом коммюнике саммита будет "позитивный и сильный месседж Украине", включая путь к ее принятию в члены Альянса. Столтенберг уточнил, что там будет упомянуто о намерении максимально приблизить Украину к принятию в НАТО, о решении создать совет Украина-НАТО и об исключении для нее ПДЧ из процедуры вступления.
- 5 июля 2023 года представитель Белого дома заявила, что страны-члены НАТО примут решение о членстве Украины, когда она будет "соответствовать "всем требованиям и проведет необходимые реформы". В МИД отреагировали и призвали Запад реформировать свое отношение к России".
- Кирби также сообщил, что не следует рассматривать саммит НАТО в Вильнюсе как "точку принятия решений" по конкретным системам вооружения.
- Глава Главного управления разведки Буданов заявил, что ожидания украинского общества от саммита НАТО "не будут удовлетворены", а Украину не пригласят присоединиться к Альянсу во время мероприятия.
Читайте также: Добро (не)пожаловать в НАТО. Что Украина получит на саммите в Вильнюсе: сценарии
Комментарии