Столтенберг: Главное – военная помощь Украине, чтобы было кому вступать в НАТО

Североатлантический Альянс считает главной задачей продолжение военной поддержки Украины в борьбе против российской агрессии, чтобы она отстояла свою независимость и затем могла вступить в НАТО. Об этом сказал журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Столтенбергу задали вопрос, чем гарантии безопасности, которые лидеры НАТО планируют предложить Украине, будут отличаться от тех, которые уже предлагали раньше.

В ответ генсек НАТО сказал, что Альянс видит сейчас свою главную задачу в том, чтобы Украина выстояла против российской агрессии.

"Главная задача сейчас – обеспечить победу Украины, продолжать снабжать ее оружием и боеприпасами... НАТО продолжает поддерживать Украину, поскольку если Украина не выстоит как нация, как демократическое государство, то все разговоры о каких бы то ни было гарантиях безопасности или членстве в НАТО не имеют смысла", – сказал Столтенберг.

Он также повторил, что в итоговом коммюнике саммита будет "позитивный и сильный месседж Украине", включая путь к ее принятию в члены Альянса. Столтенберг уточнил, что там будет упомянуто о намерении максимально приблизить Украину к принятию в НАТО, о решении создать совет Украина-НАТО и об исключении для нее ПДЧ из процедуры вступления.

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