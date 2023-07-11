Столтенберг: Головне – військова допомога Україні, щоб було кому вступати до НАТО
Північноатлантичний Альянс вважає головним завданням продовження військової підтримки України у боротьбі проти російської агресії, щоб вона відстояла свою незалежність і потім могла вступити до НАТО. Про це сказав журналістам генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Столтенбергу поставили запитання, чим гарантії безпеки, які лідери НАТО планують запропонувати Україні, відрізнятимуться від тих, які вже пропонували раніше.
У відповідь генсек НАТО сказав, що Альянс зараз бачить своє головне завдання в тому, щоб Україна вистояла проти російської агресії.
"Головне завдання зараз – забезпечити перемогу України, продовжувати постачати їй зброю та боєприпаси... НАТО продовжує підтримувати Україну, оскільки якщо Україна не вистоїть як нація, як демократична держава, то всі розмови про будь-які гарантії безпеки або членство в НАТО не мають сенсу", – сказав Столтенберг.
Він також повторив, що у підсумковому комюніке саміту буде "позитивний і потужний меседж Україні", зокрема щодо шляху до її прийняття до членів Альянсу. Столтенберг уточнив, що там буде згадано про намір максимально наблизити Україну до прийняття в НАТО, про рішення створити раду Україна-НАТО та про виключення для неї ПДЧ із процедури вступу.
- 5 липня 2023 року представник Білого дому заявила, що країни-члени НАТО ухвалять рішення про членство України, коли вона "відповідатиме "всім вимогам і проведе необхідні реформи". У МЗС відреагували і закликали Захід реформувати своє ставлення до Росії".
- Кірбі також повідомив, що не слід розглядати саміт НАТО у Вільнюсі як "точку прийняття рішень" щодо конкретних систем озброєння.
- Глава Головного управління розвідки Буданов заявив, що очікування українського суспільства від саміту НАТО "не будуть задовільнені", а Україну не запросять приєднатися до Альянсу під час заходу.
Читайте також: Ласкаво (не)просимо до НАТО. Що Україна отримає на саміті у Вільнюсі: сценарії
Коментарі