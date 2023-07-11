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Столтенберг: Головне – військова допомога Україні, щоб було кому вступати до НАТО

Этот материал также доступен на русском
11.07.2023, 11:40
Столтенберг: Головне – військова допомога Україні, щоб було кому вступати до НАТО - Фото
Єнс Столтенберг (Фото - скриншот з відео).

Північноатлантичний Альянс вважає головним завданням продовження військової підтримки України у боротьбі проти російської агресії, щоб вона відстояла свою незалежність і потім могла вступити до НАТО. Про це сказав журналістам генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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Столтенбергу поставили запитання, чим гарантії безпеки, які лідери НАТО планують запропонувати Україні, відрізнятимуться від тих, які вже пропонували раніше.

У відповідь генсек НАТО сказав, що Альянс зараз бачить своє головне завдання в тому, щоб Україна вистояла проти російської агресії.

"Головне завдання зараз – забезпечити перемогу України, продовжувати постачати їй зброю та боєприпаси... НАТО продовжує підтримувати Україну, оскільки якщо Україна не вистоїть  як нація, як демократична держава, то всі розмови про будь-які гарантії безпеки або членство в НАТО не мають сенсу", – сказав Столтенберг.

Він також повторив, що у підсумковому комюніке саміту буде "позитивний і потужний меседж Україні", зокрема щодо шляху до її прийняття до членів Альянсу. Столтенберг уточнив, що там буде згадано про намір максимально наблизити Україну до прийняття в НАТО, про рішення створити раду Україна-НАТО та про виключення для неї ПДЧ із процедури вступу.

Читайте також: Ласкаво (не)просимо до НАТО. Що Україна отримає на саміті у Вільнюсі: сценарії

Сергій Бережний
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