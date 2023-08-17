США про вступ України до НАТО в обмін на території: Це неправильно, нічого подібного

У Білому домі заявили: позиція про те, що Україна нібито може вступити до НАТО в обмін на території, є "неправильною". Про це на брифінгу повідомив представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі.

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Український журналіст поставив питання: чи правда, що Вашингтон веде переговори стосовно прийняття України до НАТО в обмін на закінчення війни, чи що країна може вступити до Альянсу в межах підконтрольних територій.



За його словами, позиція США щодо цього питання не змінилася.



"Нічого подібного. Це неправильно. Ми вже говорили про спроби допомогти знайти шлях до членства. Ми публічно сказали, що в майбутньому Україна буде членом НАТО, і на Вільнюському саміті Альянс підтримав цю ідею та ідею розробити шлях для цього остаточного членства", — сказав Кірбі.

Раніше директор особистого офісу генсека НАТО Стіан Єнссен припустив, що Україна нібито може отримати членство в Альянсі в обмін на те, щоб віддати частину території РФ. Це може бути "частиною закінчення війни", сказав він.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів в коментарі LIGA.net , що така пропозиція є "дуже дивною", а натомість можна збільшити військову допомогу та "довести цю війну до єдиного справедливого фіналу".

, що така пропозиція є "дуже дивною", а натомість можна збільшити військову допомогу та "довести цю війну до єдиного справедливого фіналу". У липні генсек НАТО заявив, що Альянс вважає головним завданням – продовження військової підтримки України, щоб вона відстояла свою незалежність і потім могла вступити до НАТО. Читайте також: Данілов про територіальні поступки заради НАТО: Досить дивний вкид, незрозуміло для чого

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