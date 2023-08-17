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США о вступлении Украины в НАТО в обмен на территории: Это неправильно, ничего подобного

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 07:21
США о вступлении Украины в НАТО в обмен на территории: Это неправильно, ничего подобного - Фото
Джон Кирби (Фото: EPA)

В Белом доме заявили: позиция о том, что Украина якобы может вступить в НАТО в обмен на территории, является "неправильной". Об этом на брифинге сообщил представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби.

Украинский журналист задал вопрос: правда ли, что Вашингтон ведет переговоры о принятии Украины в НАТО в обмен на окончание войны или что страна может вступить в Альянс в пределах подконтрольных территорий. 
По его словам, позиция США по данному вопросу не изменилась. 

"Ничего подобного. Это неправильно. Мы уже говорили о попытках помочь найти путь к членству. Мы публично сказали, что в будущем Украина будет членом НАТО, и на Вильнюсском саммите Альянс поддержал эту идею и идею разработать путь для этого окончательного членства", — сказал Кирби.

  • Ранее директор личного офиса генсека НАТО Стиан Йенссен предположил, что Украина якобы может получить членство в Альянсе в обмен на то, чтобы отдать часть территории РФ. Это может быть "частью окончания войны", сказал он.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил в комментарии LIGA.net, что такое предложение является "очень странным", а вместо этого можно увеличить военную помощь и "довести эту войну до единого справедливого финала".
  • В июле генсек НАТО заявил, что Альянс считает главной задачей – продолжение военной поддержки Украины, чтобы она отстояла свою независимость и затем могла вступить в НАТО.

Читайте также: Данилов о территориальных уступках ради НАТО: Довольно странный вброс, непонятно зачем 

Дмитрий Гриниченко
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