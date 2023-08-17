США о вступлении Украины в НАТО в обмен на территории: Это неправильно, ничего подобного
17.08.2023, 07:21
Джон Кирби (Фото: EPA)
В Белом доме заявили: позиция о том, что Украина якобы может вступить в НАТО в обмен на территории, является "неправильной". Об этом на брифинге сообщил представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби.
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Украинский журналист задал вопрос: правда ли, что Вашингтон ведет переговоры о принятии Украины в НАТО в обмен на окончание войны или что страна может вступить в Альянс в пределах подконтрольных территорий.
По его словам, позиция США по данному вопросу не изменилась.
"Ничего подобного. Это неправильно. Мы уже говорили о попытках помочь найти путь к членству. Мы публично сказали, что в будущем Украина будет членом НАТО, и на Вильнюсском саммите Альянс поддержал эту идею и идею разработать путь для этого окончательного членства", — сказал Кирби.
- Ранее директор личного офиса генсека НАТО Стиан Йенссен предположил, что Украина якобы может получить членство в Альянсе в обмен на то, чтобы отдать часть территории РФ. Это может быть "частью окончания войны", сказал он.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил в комментарии LIGA.net, что такое предложение является "очень странным", а вместо этого можно увеличить военную помощь и "довести эту войну до единого справедливого финала".
- В июле генсек НАТО заявил, что Альянс считает главной задачей – продолжение военной поддержки Украины, чтобы она отстояла свою независимость и затем могла вступить в НАТО.
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