Данилов о территориальных уступках ради НАТО: Довольно странный вброс, не понятно зачем

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал "странным вбросом" заявления о том, что Украина может уступить территории ради вступления в НАТО. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, после Второй мировой войны ни одна страна не проходила такие испытания, которые проходит Украина.

"Конечно, можно давать советы, еще один деятель сделал заявление относительно наших земель. Довольно странное, как по мне. Нам свое делать — выгонять врага с нашей территории", — сказал Данилов.

Он отметил, что имеет в виду заявление "одного из клерков" НАТО, который заявил, что Украина может рассматривать вопрос территориальных уступок в обмен на членство в Альянсе.

"Странный такой вброс. Совершенно непонятно, для чего это сделано", — подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее директор личного офиса генсека НАТО Стиан Йенссен предположил, что Украина якобы может получить членство в Альянсе в обмен на то, чтобы отдать часть территории РФ. Это может быть "частью окончания войны", сказал он.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил в комментарии LIGA.net, что такое предложение является "очень странным", а вместо этого можно увеличить военную помощь и "довести эту войну до единого справедливого финала".

В июле генсек НАТО заявил, что Альянс считает главной задачей продолжения военной поддержки Украины, чтобы она отстояла свою независимость и затем могла вступить в НАТО.

6 августа издание Wall Street Journal написало, что на переговорах в Джидде Украина якобы согласилась на начало мирных переговоров до вывода войск РФ со всей территории страны. Собеседник LIGA.net в Офисе президента, близкий к ходу переговоров, опроверг это.

в Офисе президента, близкий к ходу переговоров, опроверг это. Советник главы ОП Подоляк заявил, что не может быть компромиссных позиций для переговоров, позволяющих России оставаться на оккупированных территориях.

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