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Госдеп США: Победа в войне – это полный вывод России с территории Украины

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 07:32
Госдеп США: Победа в войне – это полный вывод России с территории Украины - Фото
Ведант Патель (Скриншот по видео)

Победа в российско-украинской войне означает полный вывод России с украинской территории, США и партнеры продолжат поддерживать Украину сколько потребуется для защиты от агрессии и усиления позиции на переговорах, заявил замглавы Государственного департамента США Ведант Патель. Об этом он сообщил на пресс-брифинге.

"Когда мы приближаемся к 18-месячному рубежу российского вторжения в Украину, вспомним слова президента Байдена, когда он сказал, что победа в войне в Украине значит вывести Россию из Украины полностью", – сказал он.

Патель отметил, что поскольку США поддерживает усилия по справедливому и длительному миру, Украина есть и будет оставаться "независимым, суверенным, демократическим и процветающим государством".

По словам чиновника, США вместе с союзниками и партнерами будут продолжать поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", чтобы Украина могла защитить себя от российской агрессии и иметь "наиболее сильную позицию за столом переговоров, когда придет время".

  • 15 августа директор личного офиса генсека НАТО Стиан Йенссен предположил, что Украина якобы может получить членство в Альянсе в обмен на то, чтобы отдать часть территории РФ. Советник главы Офиса президента отреагировал в комментарии LIGA.net, что такое предложение "очень странное", а вместо этого можно увеличить военную помощь и "довести эту войну до единого справедливого финала".
  • На следующий день Йенсен заявил, что не должен был так говорить и это была ошибка.
  • 17 августа представитель администрации президента США Кирби ответил, что позиция о том, что Украина якобы может вступить в НАТО в обмен на территории, "неправильна".

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Артём Джерипа
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