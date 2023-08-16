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Чиновник НАТО, призывавший отдать территории Украины за членство в Альянсе, признал ошибку

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 18:16
Чиновник НАТО, призывавший отдать территории Украины за членство в Альянсе, признал ошибку - Фото
Стиан Йенссен (Скриншот видео)

Директор офиса генсека НАТО Стиан Йенссен, который вчера, 15 августа, предположил, что Украина якобы может получить членство в Альянсе в обмен на то, чтобы отдать часть территории РФ, сегодня заявил, что ошибся. Об этом сообщает VG.

"Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине, и я не должен был так говорить. Это была ошибка", – сказал Йенссен сегодня утром.

Вчера, 15 августа, он принял участие в дебатах во время Arendal Week, где сделал заявление, которое вызвало большой резонанс в Украине и в РФ.

"Я думаю, что решением для Украины может стать отказ от территории и получение взамен членства в НАТО", – сказал вчера Йенссен.

Сегодня он заявил, что Украине нужны гарантии безопасности на будущее, украинцы сами должны решать, на каких условиях они будут готовы вступить в переговоры и о чем они готовы договариваться.

15 августа на заявление Йенссена жестко отреагировали в Офисе президента, СНБО и МИД.

  • В июле генсек НАТО заявил, что Альянс считает главной задачей продолжения военной поддержки Украины, чтобы она отстояла свою независимость и затем могла вступить в НАТО.
  • 6 августа издание Wall Street Journal написало, что на переговорах в Джидде Украина будто бы согласилась на начало мирных переговоров до вывода войск РФ со всей территории страны. Собеседник LIGA.net в Офисе президента, близкий к ходу переговоров, опроверг это.
  • Советник главы ОП Подоляк заявил, что не может быть компромиссных позиций для переговоров, позволяющих России оставаться на оккупированных территориях.
Наталья Медведева
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войнанатостиан йенссен
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