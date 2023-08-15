"Странный вброс". В СНБО и у Кулебы ответили на "обмен территории на членство в НАТО"

В Министерстве иностранных дел ответили на предположение сотрудника аппарата генерального секретаря НАТО, что Украина может стать членом Альянса в обмен на территориальные уступки в пользу России – Украина территориями не торгует. Об этом сообщил в Facebook представитель МИД Олег Николенко.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал заявление чиновника НАТО "странным вбросом".

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"Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы. Всегда исходили из того, что Альянс, как и Украина, территориями не торгуют", – написал Николенко.

Он отметил, что сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России.

"В интересах евроатлантической безопасности обсуждать пути ускорения победы Украины и обретения ею полноправного членства в НАТО. Настроены на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Секретариатом НАТО для достижения этих целей", – заявил представитель МИД.

Секретарь СНБО прокомментировал заявление Йенссена в эфире телемарафона.

"Какой-то клерк из НАТО рассказывает, что нам нужно рассмотреть вопрос уступки наших территорий в обмен на членство в Альянсе. Странный такой вброс. Абсолютно непонятно, для чего это сделано. Для того чтобы потрепать наши нервы? Так не надо. Мы находимся в хорошем состоянии, начиная с 24 февраля 2022 года", – сказал Данилов.

Ранее сегодня, 15 августа, директор личного офиса генсека НАТО Стиан Йенссен предположил, что Украина якобы может получить членство в Альянсе в обмен на то, чтобы отдать часть своей территории России.

В июле генсек НАТО заявил, что Альянс считает главной задачей продолжения военной поддержки Украины, чтобы она отстояла свою независимость и затем могла вступить в НАТО.

6 августа издание Wall Street Journal написало, что на переговорах в Джидде Украина будто бы согласилась на начало мирных переговоров до вывода войск РФ со всей территории страны. Собеседник LIGA.net в Офисе президента, близкий к ходу переговоров, опроверг это.

в Офисе президента, близкий к ходу переговоров, опроверг это. Советник главы ОП Подоляк заявил, что не может быть компромиссных позиций для переговоров, позволяющих России оставаться на оккупированных территориях.

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