"Дивний вкид". У РНБО та Кулеби відповіли на "обмін території на членство в НАТО"
У Міністерстві закордонних справ відповіли на припущення співробітника апарату генерального секретаря НАТО, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на територіальні поступки на користь Росії – Україна не торгує територіями. Про це повідомив у Facebook представник МЗС Олег Ніколенко.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав заяву чиновника НАТО "дивним вкидом".
"Розмови про вступ України до НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними. Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують", – написав Ніколенко.
Він зазначив, що свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії.
"В інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи прискорення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО. Налаштовані на подальшу плідну співпрацю із Секретаріатом НАТО для досягнення цих цілей", – заявив представник МЗС.
Секретар РНБО прокоментував заяву Єнссена в етері телемарафону.
"Якись клерк з НАТО розповідає, що нам треба розглядати питання поступу наших територій на членство в Алʼянсі. Дивний такий вкид. Абсолютно незрозуміло, для чого це зроблено. Для того, щоб помацати наші нерви? Так не треба. Ми знаходимся в доброму стані, починаючи з 24 лютого 2022 року", – сказав Данилов.
Раніше сьогодні, 15 серпня, директор особистого офісу генсека НАТО Стіан Єнссен припустив, що Україна нібито може набути членства в Альянсі в обмін на те, щоб віддати частину своєї території Росії.
- У липні генсек НАТО заявив, що Альянс вважає головним завданням продовження військової підтримки України, щоб вона відстояла свою незалежність і потім могла вступити до НАТО.
- 6 серпня видання Wall Street Journal написало, що на переговорах у Джидді Україна нібито погодилася на початок мирних переговорів до виведення військ РФ з усієї території країни. Співрозмовник LIGA.net в Офісі президента, близький до переговорів, спростував це.
- Радник голови ВП Подоляк заявив, що не може бути компромісних позицій для переговорів, що дозволяють Росії залишатися на окупованих територіях.
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