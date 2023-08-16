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Чиновник НАТО, який закликав віддати територію України за членство в Альянсі, визнав помилку

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16.08.2023, 18:16
Чиновник НАТО, який закликав віддати територію України за членство в Альянсі, визнав помилку - Фото
Стіан Єнссен (Скриншот відео)

Директор офісу генсека НАТО Стіан Єнссен, який вчора, 15 серпня, припустив, що Україна нібито може набути членства в Альянсі в обмін на те, щоб віддати частину території РФ, сьогодні заявив, що помилився. Про це повідомляє VG.

"Моя заява щодо цього була частиною ширшої дискусії про можливі сценарії майбутнього в Україні, і я не мав так говорити. Це була помилка", – сказав Єнссен сьогодні вранці.

Учора, 15 серпня, він взяв участь у дебатах під час Arendal Week, де зробив заяву, яка викликала великий резонанс в Україні та РФ.

"Я думаю, що рішенням для України може стати відмова від території та отримання натомість членства в НАТО", – сказав учора Єнссен.

Сьогодні він заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки на майбутнє, українці самі мають вирішувати, на яких умовах вони будуть готові розпочати переговори та про що готові домовлятися.

15 серпня на заяву Єнссена жорстко відреагували в Офісі президента, РНБО та МЗС.

  • У липні генсек НАТО заявив, що Альянс вважає головним завданням продовження військової підтримки України, щоб вона відстояла свою незалежність і потім могла вступити до НАТО.
  • 6 серпня видання Wall Street Journal написало, що на переговорах у Джидді Україна нібито погодилася на початок мирних переговорів до виведення військ РФ з усієї території країни. Співрозмовник LIGA.net в Офісі президента, близький до переговорів, спростував це.
  • Радник голови ОП Подоляк заявив, що не може бути компромісних позицій для переговорів, що дозволяють Росії залишатися на окупованих територіях.
Наталія Медведєва
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війнаНАТОСтіан Єнссен
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