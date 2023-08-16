Залужный, Буданов и топ-командование ВСУ встретились с коллегами из США и Британии

Вчера 15 августа состоялась встреча в расширенном формате между представителями высшего военного командования Украины и представителями США и Великобритании. На ней обсуждали сотрудничество, ситуацию на фронте и потребности ВСУ, сообщил главнокомандующий Валерий Залужный.

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"Сотрудничество в военной сфере – ключевая тема, которую обсуждали. Рассказал об обстановке на фронте, о ходе наших наступательных и оборонных операций. Ознакомил с планами Вооруженных Сил на ближайшее время и в более отдаленной перспективе. Обсудили возможные действия противника", – сообщил он.

Во время встречи участники отдельно остановились на потребностях украинских военных подразделений: "Боеприпасы, вооружение, средства ПВО, РЭБ, устройства для дистанционного разминирования – это то, что необходимо".

Также подняли "крайне важный" вопрос дронов, противодействия враждебным БПЛА и наращивание собственных способностей.

Украинская сторона договорилась с партнерами сосредоточить работу в этом направлении, отметил Залужный.

На встрече обсудили возможность усиления защиты объектов критической инфраструктуры от российских воздушных атак, сообщил главком.

С украинской стороны встречу посетил главком, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, начальник Генштаба Сергей Шаптала, заместитель главнокомандующего Михаил Забродский, командующий ВМС Алексей Неижпапа и первый заместитель главы Минобороны Александр Павлюк.

Со стороны партнеров были: Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи, начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин и представители делегаций.

7 августа Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США, проинформировал американского генерала об оборонных и наступательных действиях украинских сил.

11 августа главнокомандующий ВСУ встретился с начальником Генштаба Вооруженных Сил Словакии. Они отметили важность обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

12 августа Залужный встретился в Киеве с начальником Штаба обороны Великобритании, главком подробно ознакомил коллегу с обстоятельствами на поле боя.

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