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Россия ведет массовые обыски в Херсонской области, запретила перемещаться на юге – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 19:46
Россия ведет массовые обыски в Херсонской области, запретила перемещаться на юге – Генштаб - Фото
Российские оккупанты в Херсонской области (Иллюстративное фото: EPA)

Российские захватчики ужесточили фильтрационные мероприятия во временно оккупированной Херсонской области, запретили гражданским лицам передвижение на юге и проводят массовые обыски. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Оккупанты установили запрет на любые перемещения гражданского населения в районе между Голой Пристанью и Кинбурнской косой, пишет ведомство.

Этот запрет будет действовать с 15 по 26 августа.

Также захватчики проводят массовые обыски жилых помещений и проверку телефонов.

Россияне уделяют основное внимание жителям, у которых есть сим-карты украинских операторов, отмечает Генштаб.

Расстояние между Кинбурнской косой и Голой Пристанью составляет около 75 км.

Расстояние между Кинзбургской косой и Голой Пристанью на карте deepstate

  • 7 августа ГУР сообщило, что проводит успешные операции на левом берегу оккупированной Херсонской области: бойцы подразделения "Шаман" уничтожили отряд элитных ракетных войск оккупантов.
  • 9 августа The Times опубликовало интервью с бойцами ГУР, те поделились своей новой задачей: убить высокопоставленных российских офицеров.
  • 14 августа заместитель министра обороны Маляр сообщила, что украинские военные успешно выполнили определенные задачи на левом берегу Днепра на временно оккупированной части Херсонской области.

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Артём Джерипа
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войнаХерсонфильтрация
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