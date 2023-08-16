Россия ведет массовые обыски в Херсонской области, запретила перемещаться на юге – Генштаб

Российские захватчики ужесточили фильтрационные мероприятия во временно оккупированной Херсонской области, запретили гражданским лицам передвижение на юге и проводят массовые обыски. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Оккупанты установили запрет на любые перемещения гражданского населения в районе между Голой Пристанью и Кинбурнской косой, пишет ведомство.

Этот запрет будет действовать с 15 по 26 августа.

Также захватчики проводят массовые обыски жилых помещений и проверку телефонов.

Россияне уделяют основное внимание жителям, у которых есть сим-карты украинских операторов, отмечает Генштаб.

Расстояние между Кинбурнской косой и Голой Пристанью составляет около 75 км.

7 августа ГУР сообщило, что проводит успешные операции на левом берегу оккупированной Херсонской области: бойцы подразделения "Шаман" уничтожили отряд элитных ракетных войск оккупантов.

9 августа The Times опубликовало интервью с бойцами ГУР, те поделились своей новой задачей: убить высокопоставленных российских офицеров.

14 августа заместитель министра обороны Маляр сообщила, что украинские военные успешно выполнили определенные задачи на левом берегу Днепра на временно оккупированной части Херсонской области.

Смотрите также: HIMARS уничтожил десятки оккупантов прямо в учебном лагере – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.