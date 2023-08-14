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ВСУ успешно выполнили определенные задачи на левом берегу Днепра – Маляр

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 09:20
ВСУ успешно выполнили определенные задачи на левом берегу Днепра – Маляр - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные успешно выполнили определенные задачи на левом берегу Днепра на временно оккупированной части Херсонской области. Об этом сообщила заместитель Министра обороны Анна Маляр, передает Military Media Center.

"Там были выполнены определенными подразделениями определенные задачи, мы, конечно, не можем раскрывать, что именно было сделано, но с этими задачами справились", — сказала она.

По словам Маляр, чтобы там закрепиться, необходимо вытеснять врага и зачищать территорию.

Ранее она пояснила, что никаких поводов для "ажиотажа" нет в ответ на информацию о якобы "форсировании" Днепра украинскими силами.

  • 7 августа ГУР сообщило, что проводит успешные операции на левом берегу оккупированной Херсонской области: бойцы подразделения "Шаман" уничтожили отряд элитных ракетных войск оккупантов.
  • 9 августа The Times опубликовало интервью с бойцами ГУР, те поделились своей новой задачей: убить высокопоставленных русских офицеров.
  • 14 августа Маляр сообщила, что Силы обороны имеют определенные успехи в населенном пункте Урожайное на юге Донецкой области.

Читайте также: ВСУ уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 под Бахмутом – Воздушные силы

Артём Джерипа
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войнаАнна МаляроккупацияХерсонднепр
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