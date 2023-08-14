ВСУ успешно выполнили определенные задачи на левом берегу Днепра – Маляр

Украинские военные успешно выполнили определенные задачи на левом берегу Днепра на временно оккупированной части Херсонской области. Об этом сообщила заместитель Министра обороны Анна Маляр, передает Military Media Center.

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"Там были выполнены определенными подразделениями определенные задачи, мы, конечно, не можем раскрывать, что именно было сделано, но с этими задачами справились", — сказала она.

По словам Маляр, чтобы там закрепиться, необходимо вытеснять врага и зачищать территорию.

Ранее она пояснила, что никаких поводов для "ажиотажа" нет в ответ на информацию о якобы "форсировании" Днепра украинскими силами.

7 августа ГУР сообщило, что проводит успешные операции на левом берегу оккупированной Херсонской области: бойцы подразделения "Шаман" уничтожили отряд элитных ракетных войск оккупантов.

9 августа The Times опубликовало интервью с бойцами ГУР, те поделились своей новой задачей: убить высокопоставленных русских офицеров.

14 августа Маляр сообщила, что Силы обороны имеют определенные успехи в населенном пункте Урожайное на юге Донецкой области.

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