ВСУ успешно выполнили определенные задачи на левом берегу Днепра – Маляр
14.08.2023, 09:20
Фото: Генштаб ВСУ
Украинские военные успешно выполнили определенные задачи на левом берегу Днепра на временно оккупированной части Херсонской области. Об этом сообщила заместитель Министра обороны Анна Маляр, передает Military Media Center.
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"Там были выполнены определенными подразделениями определенные задачи, мы, конечно, не можем раскрывать, что именно было сделано, но с этими задачами справились", — сказала она.
По словам Маляр, чтобы там закрепиться, необходимо вытеснять врага и зачищать территорию.
Ранее она пояснила, что никаких поводов для "ажиотажа" нет в ответ на информацию о якобы "форсировании" Днепра украинскими силами.
- 7 августа ГУР сообщило, что проводит успешные операции на левом берегу оккупированной Херсонской области: бойцы подразделения "Шаман" уничтожили отряд элитных ракетных войск оккупантов.
- 9 августа The Times опубликовало интервью с бойцами ГУР, те поделились своей новой задачей: убить высокопоставленных русских офицеров.
- 14 августа Маляр сообщила, что Силы обороны имеют определенные успехи в населенном пункте Урожайное на юге Донецкой области.
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