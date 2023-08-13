Минобороны после заявлений "экспертов" о "форсировании" Днепра: Поводов для ажиотажа нет

В Херсонской области украинские подразделения выполнили определенные задачи, однако никаких поводов для "ажиотажа" нет. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Она подчеркнула, что "опять начался экспертный ажиотаж вокруг левого берега Херсонской области".

Маляр сообщила, что только что вернулась из "тех мест", и для того, чтобы там высадиться, не быть уничтоженными, да еще и закрепиться, нужно зачистить территорию и отбросить врага.

"Мы бережем людей, поэтому работаем контрбатарейно. Да, там определенные подразделения выполнили определенную задачу. Это предсказуемо, ведь наша цель – вернуть все временно оккупированные территории, и мы везде отрабатываем такую возможность", – отметила Маляр.

8 августа в очередном отчете экспертов американского Института изучения войны (ISW) отмечалось, что украинские силы, "вероятно", провели ограниченный рейд через реку Днепр и высадились на восточном (левом) берегу Херсонской области. При этом для экспертов "остается неясным", установили ли украинские войска крепкое присутствие на левом берегу.

Эти предположения в ISW публиковали, ссылаясь на "нескольких российских блогеров", заявивших, что ВСУ якобы высадили до семи катеров, в каждом из которых находилось от шести до семи человек, на восточном берегу Днепра в районе Казачьих Лагерей, продвинувшись на расстояние до 800 метров.

Также о "форсировании" Днепра заявляли некоторые украинские военные эксперты.

На следующий день Маляр в эфире телемарафона заявила, что Генштаб не подтверждает информацию о форсировании Днепра и высадке военных на левом берегу.

В начале августа в МО заявили, что ВСУ на юге "местами прорвали первую линию обороны".

Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.

В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но украинские войска "совершили чудо", оттеснив россиян на оборонные позиции.

12 августа генерал Тарнавский сообщил, что есть отбитые у россиян территории на Таврийском направлении.

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