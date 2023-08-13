Минобороны после заявлений "экспертов" о "форсировании" Днепра: Поводов для ажиотажа нет
В Херсонской области украинские подразделения выполнили определенные задачи, однако никаких поводов для "ажиотажа" нет. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Она подчеркнула, что "опять начался экспертный ажиотаж вокруг левого берега Херсонской области".
Маляр сообщила, что только что вернулась из "тех мест", и для того, чтобы там высадиться, не быть уничтоженными, да еще и закрепиться, нужно зачистить территорию и отбросить врага.
"Мы бережем людей, поэтому работаем контрбатарейно. Да, там определенные подразделения выполнили определенную задачу. Это предсказуемо, ведь наша цель – вернуть все временно оккупированные территории, и мы везде отрабатываем такую возможность", – отметила Маляр.
8 августа в очередном отчете экспертов американского Института изучения войны (ISW) отмечалось, что украинские силы, "вероятно", провели ограниченный рейд через реку Днепр и высадились на восточном (левом) берегу Херсонской области. При этом для экспертов "остается неясным", установили ли украинские войска крепкое присутствие на левом берегу.
Эти предположения в ISW публиковали, ссылаясь на "нескольких российских блогеров", заявивших, что ВСУ якобы высадили до семи катеров, в каждом из которых находилось от шести до семи человек, на восточном берегу Днепра в районе Казачьих Лагерей, продвинувшись на расстояние до 800 метров.
Также о "форсировании" Днепра заявляли некоторые украинские военные эксперты.
На следующий день Маляр в эфире телемарафона заявила, что Генштаб не подтверждает информацию о форсировании Днепра и высадке военных на левом берегу.
- В начале августа в МО заявили, что ВСУ на юге "местами прорвали первую линию обороны".
- Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.
- В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но украинские войска "совершили чудо", оттеснив россиян на оборонные позиции.
- 12 августа генерал Тарнавский сообщил, что есть отбитые у россиян территории на Таврийском направлении.
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