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Россияне хотели высадиться с лодки под Херсоном. На Днепре их "оштрафовал" FPV-дрон: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 11:23
Уничтожение лодки с россиянами
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Украинские воины поразили FPV-дроном лодку с российскими оккупантами, которые хотели высадиться в Херсонской области. Соответствующее видео опубликовал блогер Сергей Стерненко.

По его словам, захватчики попытались сделать вылазку на Днепре в Херсонской области, однако их "догнал" FPV-дрон. 

Бойцы 126 бригады территориальной обороны и спецназа КОРД Национальной полиции "оштрафовали" россиян. 

"Судьба их пока неизвестна. Они либо сгорели, либо утонули", — написал Стерненко.

В Херсонской области последние месяцы продолжаются постоянные обстрелы и взаимная контрбатарейная борьба между левым и правым берегом Днепра. Вооруженные Силы Украины делают диверсионные вылазки на левый берег, часто возвращаясь с трофеями и пленными. 
  • В начале августа появилось видео, на котором российский FPV-дрон пытался попасть в автомобиль Сил специальных операций во время эвакуации бойца.
  • На Бахмутском направлении украинский FPV-дрон нашел и уничтожил российский танк.
  • В июне появилось видео с поражением украинским FPV-дроном российского зенитно-ракетного комплекса "Тор-2М".

Читайте также: "Мы не можем засыпать фронт "Мавиками". Как Украине победить в войне дронов

Дмитрий Гриниченко
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войнаднепрХерсонская областьпотериFPV-дрон
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