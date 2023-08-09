Украинские воины поразили FPV-дроном лодку с российскими оккупантами, которые хотели высадиться в Херсонской области. Соответствующее видео опубликовал блогер Сергей Стерненко.

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По его словам, захватчики попытались сделать вылазку на Днепре в Херсонской области, однако их "догнал" FPV-дрон.

Бойцы 126 бригады территориальной обороны и спецназа КОРД Национальной полиции "оштрафовали" россиян.

"Судьба их пока неизвестна. Они либо сгорели, либо утонули", — написал Стерненко.

В Херсонской области последние месяцы продолжаются постоянные обстрелы и взаимная контрбатарейная борьба между левым и правым берегом Днепра. Вооруженные Силы Украины делают диверсионные вылазки на левый берег, часто возвращаясь с трофеями и пленными.

В начале августа появилось видео, на котором российский FPV-дрон пытался попасть в автомобиль Сил специальных операций во время эвакуации бойца.

На Бахмутском направлении украинский FPV-дрон нашел и уничтожил российский танк.

В июне появилось видео с поражением украинским FPV-дроном российского зенитно-ракетного комплекса "Тор-2М".

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