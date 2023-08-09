Українські воїни уразили FPV-дроном човен із російськими окупантами, які хотіли висадитися на Херсонщині. Відповідне відео опублікував блогер Сергій Стерненко.
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За його словами, загарбники спробували зробити вилазку на Дніпрі на Херсонщині, проте їх "наздогнав" FPV-дрон.
Бійці 126 бригади територіальної оборони та спецпідрозділу КОРД Національної поліції "оштрафували" росіян.
"Доля їхня поки що невідома. Вони або згоріли, або потонули", — написав Стерненко.
У Херсонській області в останні місяці тривають постійні обстріли та взаємна контрбатарейна боротьба між лівим та правим берегом Дніпра. Збройні Сили України роблять диверсійні вилазки на лівий берег, часто повертаючись із трофеями та полоненими.
- На початку серпня з'явилось відео, на якому російський FPV-дрон намагався влучити в авто Сил спеціальних операцій під час евакуації бійця.
- На Бахмутському напрямку український FPV-дрон знайшов та знищив російський танк.
- У червні з'явилось відео з ураженням українським FPV-дроном російського зенітно-ракетного комплексу "Тор-2М".
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