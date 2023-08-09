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Росіяни хотіли висадитися з човна під Херсоном. На Дніпрі їх "оштрафував" FPV-дрон: відео видео

Этот материал также доступен на русском
09.08.2023, 11:23
Знищення човна з росіянами
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Українські воїни уразили FPV-дроном човен із російськими окупантами, які хотіли висадитися на Херсонщині. Відповідне відео опублікував блогер Сергій Стерненко.

За його словами, загарбники спробували зробити вилазку на Дніпрі на Херсонщині, проте їх "наздогнав" FPV-дрон.

Бійці 126 бригади територіальної оборони та спецпідрозділу КОРД Національної поліції "оштрафували" росіян.

"Доля їхня поки що невідома. Вони або згоріли, або потонули", — написав Стерненко.

У Херсонській області в останні місяці тривають постійні обстріли та взаємна контрбатарейна боротьба між лівим та правим берегом Дніпра. Збройні Сили України роблять диверсійні вилазки на лівий берег, часто повертаючись із трофеями та полоненими.
  • На початку серпня з'явилось відео, на якому російський FPV-дрон намагався влучити в авто Сил спеціальних операцій під час евакуації бійця.
  • На Бахмутському напрямку український FPV-дрон знайшов та знищив російський танк.
  • У червні з'явилось відео з ураженням українським FPV-дроном російського зенітно-ракетного комплексу "Тор-2М".

Читайте також: "Ми не можемо засипати фронт "Мавіками". Як Україні перемогти у війні дронів

Дмитро Гриниченко
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війнахерсонська областьДніпровтратиFPV-дрон
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