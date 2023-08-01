На Бахмутському напрямку український FPV-дрон знайшов та знищив російський танк. Відповідне відео опублікував голова Мінцифри Михайло Федоров.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Один постріл FPV-дрона — мінус російський танк на околицях Бахмута. Так працює група М2 Центру спецоперацій СБУ. Майстерна робота оператора + дрон українського виробництва від групи Ескадрон = знищена техніка окупантів та врятовані життя наших воїнів", – написав Федоров.

На відео зафіксували, як російський дрон Ланцет знищив на фронті надувну ЗРК IRIS-T SLM.

Читайте також: HIMARS вдарив по п'яти підрозділах росіян на окупованому острові Джарилгач – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.