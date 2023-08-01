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FPV-дрон знайшов та знищив російський танк на Бахмутському напрямку – відео видео

Этот материал также доступен на русском
01.08.2023, 18:02
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На Бахмутському напрямку український FPV-дрон знайшов та знищив російський танк. Відповідне відео опублікував голова Мінцифри Михайло Федоров.

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"Один постріл FPV-дрона — мінус російський танк на околицях Бахмута. Так працює група М2 Центру спецоперацій СБУ. Майстерна робота оператора + дрон українського виробництва від групи Ескадрон = знищена техніка окупантів та врятовані життя наших воїнів", – написав Федоров.

  • На відео зафіксували, як російський дрон Ланцет знищив на фронті надувну ЗРК IRIS-T SLM.

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Наталія Медведєва
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