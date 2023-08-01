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Російський дрон "Ланцет" знищив IRIS-T SLM на фронті. Щоправда, це був фанерно-надувний ЗРК – відео видео

Этот материал также доступен на русском
01.08.2023, 14:03
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Російські окупанти витратили дрон-камікадзе "Ланцет" на фальшиву ціль – макет пускової установки німецького зенітного ракетного комплексу середнього радіуса дії IRIS-T SLM.

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В одному із z-пабліків росіян з'явився ролик атаки баражувального боєприпасу ZALA Lancet, на, здавалося б, пускову ЗРК, що стоїть у торці лісопосадки та лише трохи замаскована деревами.

Безпілотник вдарив у ліву напрямну пускового контейнера, але детонації ракети або спалаху пального не сталося; натомість на всі боки полетіли фанерні панелі.

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Враження фальшивої цілі означає, що десь продовжує бойову роботу справжній ЗРК.

Ймовірна вартість одного "Ланцету" – близько $35 000. Цінник макета військової техніки, наприклад, у чеської Inflatech, – від $10 000 до $100 000.

Дивіться відео: З'явилися зображення українського дрона-камікадзе "Рубака" дальністю 500 км

Євген Пилипенко
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війнадронIRIS-Tдрон-камікадзеланцет
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