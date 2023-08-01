Російські окупанти витратили дрон-камікадзе "Ланцет" на фальшиву ціль – макет пускової установки німецького зенітного ракетного комплексу середнього радіуса дії IRIS-T SLM.

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В одному із z-пабліків росіян з'явився ролик атаки баражувального боєприпасу ZALA Lancet, на, здавалося б, пускову ЗРК, що стоїть у торці лісопосадки та лише трохи замаскована деревами.

Безпілотник вдарив у ліву напрямну пускового контейнера, але детонації ракети або спалаху пального не сталося; натомість на всі боки полетіли фанерні панелі.

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Враження фальшивої цілі означає, що десь продовжує бойову роботу справжній ЗРК.

Ймовірна вартість одного "Ланцету" – близько $35 000. Цінник макета військової техніки, наприклад, у чеської Inflatech, – від $10 000 до $100 000.

Навесні 2023 року стало відомо, що син виробника фальшивих цілей для армії Росії надуває танки для України та НАТО.

У зведеннях МО РФ регулярно звучить інформація про нібито знищення росіянами HIMARS. За даними Inflatech, понад третина HIMARS, які, як стверджується, знищили російські війська, насправді були надувними фальшивками.

У травні 2023 року Україна вперше показала кадри бойової роботи німецької ЗРК IRIS-T SLM.

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