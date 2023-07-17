Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав бійців на Східному напрямку. На одному з опублікованих Military Media Center фото генерал йде вздовж знищених російських безпілотників "Ланцет".

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Під час поїздки на передову Сирський зустрівся з командирами частин для коригування планів та вирішення на місці проблемних питань, окремо було ухвалено всі необхідні рішення щодо стабілізації обстановки на Лиманському напрямку.

Учора російські пропагандисти показали на своєму телебаченні сюжет про нове виробництво безпілотників "Ланцет".

Сьогодні з'явилося фото генерала Сирського на тлі знищених "Ланцетів".

"Ми продовжуємо рухатися вперед, крок за кроком звільняючи нашу землю", – сказав Сирський.

5 липня 2023 року Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія виробила 900 дронів-камікадзе "Ланцет", залишилося близько 50.

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