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Сирський пройшовся вздовж збитих "Ланцетів", учора у РФ пишалися заводом цих дронів – фото

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 18:27
Сирський пройшовся вздовж збитих
Олександр Сирський (Фото: пресслужба командування Сухопутних військ)

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав бійців на Східному напрямку. На одному з опублікованих Military Media Center фото генерал йде вздовж знищених російських безпілотників "Ланцет".

Під час поїздки на передову Сирський зустрівся з командирами частин для коригування планів та вирішення на місці проблемних питань, окремо було ухвалено всі необхідні рішення щодо стабілізації обстановки на Лиманському напрямку.

Учора російські пропагандисти показали на своєму телебаченні сюжет про нове виробництво безпілотників "Ланцет".

Сирський пройшовся вздовж збитих "Ланцетів", учора у РФ пишалися заводом цих дронів – фото

Сьогодні з'явилося фото генерала Сирського на тлі знищених "Ланцетів".

Сирський пройшовся вздовж збитих "Ланцетів", учора у РФ пишалися заводом цих дронів – фото

"Ми продовжуємо рухатися вперед, крок за кроком звільняючи нашу землю", – сказав Сирський.

  • 5 липня 2023 року Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія виробила 900 дронів-камікадзе "Ланцет", залишилося близько 50.

Читайте також: Радник Резнікова: Україні гостро потрібні засоби боротьби із "Ланцетами". Які є варіанти

Наталія Медведєва
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війнаолександр сирськийланцет
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