Росія виготовила 900 дронів-камікадзе "Ланцет", залишилося близько 50 – Генштаб

Росія виробила до 900 ударних дронів-камікадзе "Ланцет", з яких майже всі вже використані у зоні бойових дій. Про це повідомив Укрінформу Олексій Громов, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, водночас не уточнивши, скільки їх зроблено ще в наступних партіях.

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За словами бригадного генерала, залишок "Ланцетів" зараз – "орієнтовно, близько 50 БПЛА".

Ці дрони-камікадзе серійно виробляє на Іжевському механічному заводі, що входить до концерну "Калашников", компанія ZALA.

Громов додав, що через економічні санкції Заходу і через нібито "відсутність" доступу до сучасних технологій "технологічні можливості росіян з виробництва сучасних дронів залишаються обмеженими".

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"Ланцети" – один із найбільш ефективних інструментів російських окупантів на лінії фронту: ворог використовує ці дрони переважно для пошкодження/знищення великих цілей на кшталт артилерійських систем та засобів ППО. Випускається у важкій (12 кг, "Ланцет-3") та легкій (5 кг, "Ланцет-1") версіях.

Збити цей БПЛА після того, як за наведенням "Орлана" він уже спрямований на ціль, дуже складно. Сили оборони використовують для захисту техніки від "Ланцетів" та FPV-дронів екрани з сітки-рабиці, стрілецьку зброю, а також зенітне озброєння на кшталт Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК тощо.

23 червня 2023 року Євросоюз запровадив санкції проти російського виробника "Ланцетів".

На початку липня радник міністра оборони Юрій Сак заявив на Заході, що українським військам терміново потрібні засоби боротьби із "Ланцетами".

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