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Росія виготовила 900 дронів-камікадзе "Ланцет", залишилося близько 50 – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
05.07.2023, 12:12
Росія виготовила 900 дронів-камікадзе
Стоп-кадр із камери "Ланцета" перед ударом

Росія виробила до 900 ударних дронів-камікадзе "Ланцет", з яких майже всі вже використані у зоні бойових дій. Про це повідомив Укрінформу Олексій Громов, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, водночас не уточнивши, скільки їх зроблено ще в наступних партіях.

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За словами бригадного генерала, залишок "Ланцетів" зараз – "орієнтовно, близько 50 БПЛА".

Ці дрони-камікадзе серійно виробляє на Іжевському механічному заводі, що входить до концерну "Калашников", компанія ZALA.

Громов додав, що через економічні санкції Заходу і через нібито "відсутність" доступу до сучасних технологій "технологічні можливості росіян з виробництва сучасних дронів залишаються обмеженими".

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"Ланцети" – один із найбільш ефективних інструментів російських окупантів на лінії фронту: ворог використовує ці дрони переважно для пошкодження/знищення великих цілей на кшталт артилерійських систем та засобів ППО. Випускається у важкій (12 кг, "Ланцет-3") та легкій (5 кг, "Ланцет-1") версіях.

Збити цей БПЛА після того, як за наведенням "Орлана" він уже спрямований на ціль, дуже складно. Сили оборони використовують для захисту техніки від "Ланцетів" та FPV-дронів екрани з сітки-рабиці, стрілецьку зброю, а також зенітне озброєння на кшталт Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК тощо.

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Євген Пилипенко
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війнаБПЛАдронОлексій Громовдрон-камікадзеланцет
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