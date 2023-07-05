Россия произвела 900 дронов-камикадзе "Ланцет", осталось около 50 – Генштаб

Россия произвела до 900 ударных дронов-камикадзе "Ланцет", из которых почти все уже использованы в зоне боевых действий. Об этом сообщил Укринформу Алексей Громов, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, не уточнив при этом, сколько их произведено еще в следующих партиях.

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По словам бригадного генерала, остаток "Ланцетов" сейчас – "ориентировочно, около 50 БПЛА".

Эти дроны-камикадзе серийно производит на Ижевском механическом заводе, входящем в концерн "Калашников", компания ZALA.

Громов добавил, что из-за экономических санкций Запада и из-за якобы "отсутствия" доступа к современным технологиям "технологические возможности россиян по производству современных дронов остаются ограниченными".

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"Ланцеты" – один из наиболее эффективных инструментов российских оккупантов на линии фронта: враг использует эти дроны преимущественно для повреждения/уничтожения крупных целей вроде артиллерийских систем и средств ПВО. Выпускается в тяжелой (12 кг, "Ланцет-3") и легкой (5 кг, "Ланцет-1") версиях.

Сбить этот БПЛА после того, как по наводке "Орлана" он уже направлен на цель, крайне сложно. Силы обороны используют для защиты техники от "Ланцетов" и FPV-дронов экраны из сетки-рабицы, стрелковое оружие, а также зенитное вооружение вроде Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК и пр.

23 июня 2023 года Евросоюз ввел санкции против российского производителя "Ланцетов".

В начале июля советник министра обороны Юрий Сак заявил на Западе, что украинским войскам срочно нужны средства борьбы с "Ланцетами".

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