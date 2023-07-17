Сырский прошелся вдоль сбитых "Ланцетов", вчера в РФ гордились заводом этих дронов – фото
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил бойцов на Восточном направлении. На одном из опубликованных Military Media Center фото генерал идет вдоль ряда уничтоженных российских беспилотников "Ланцет".
Во время поездки на передовую Сырский встретился с командирами частей для корректировки планов и решения на месте проблемных вопросов, отдельно были приняты все необходимые решения по стабилизации обстановки на Лиманском направлении.
Вчера российские пропагандисты показали на своем телевидении сюжет о новом производстве беспилотников "Ланцет".
Сегодня появилась фото генерала Сырского на фоне уничтоженных "Ланцетов".
"Мы продолжаем двигаться вперед, шаг за шагом освобождая нашу землю", – сказал Сырский.
- 5 июля 2023 года Генштаб ВСУ сообщил, что Россия произвела 900 дронов-камикадзе "Ланцет", осталось около 50.
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