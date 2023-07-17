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Сырский прошелся вдоль сбитых "Ланцетов", вчера в РФ гордились заводом этих дронов – фото

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 18:27
Сырский прошелся вдоль сбитых
Александр Сырский (Фото: пресс-служба командования Сухопутных войск)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил бойцов на Восточном направлении. На одном из опубликованных Military Media Center фото генерал идет вдоль ряда уничтоженных российских беспилотников "Ланцет".

Во время поездки на передовую Сырский встретился с командирами частей для корректировки планов и решения на месте проблемных вопросов, отдельно были приняты все необходимые решения по стабилизации обстановки на Лиманском направлении.

Вчера российские пропагандисты показали на своем телевидении сюжет о новом производстве беспилотников "Ланцет".

Сырский прошелся вдоль сбитых "Ланцетов", вчера в РФ гордились заводом этих дронов – фото

Сегодня появилась фото генерала Сырского на фоне уничтоженных "Ланцетов".

Сырский прошелся вдоль сбитых "Ланцетов", вчера в РФ гордились заводом этих дронов – фото

"Мы продолжаем двигаться вперед, шаг за шагом освобождая нашу землю", – сказал Сырский.

  • 5 июля 2023 года Генштаб ВСУ сообщил, что Россия произвела 900 дронов-камикадзе "Ланцет", осталось около 50.

Читайте также: Советник Резникова: Украине остро нужны средства борьбы с "Ланцетами". Какие есть варианты

Наталья Медведева
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