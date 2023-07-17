Сырский прошелся вдоль сбитых "Ланцетов", вчера в РФ гордились заводом этих дронов – фото

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил бойцов на Восточном направлении. На одном из опубликованных Military Media Center фото генерал идет вдоль ряда уничтоженных российских беспилотников "Ланцет".

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Во время поездки на передовую Сырский встретился с командирами частей для корректировки планов и решения на месте проблемных вопросов, отдельно были приняты все необходимые решения по стабилизации обстановки на Лиманском направлении. Вчера российские пропагандисты показали на своем телевидении сюжет о новом производстве беспилотников "Ланцет". Сегодня появилась фото генерала Сырского на фоне уничтоженных "Ланцетов".

"Мы продолжаем двигаться вперед, шаг за шагом освобождая нашу землю", – сказал Сырский.

5 июля 2023 года Генштаб ВСУ сообщил, что Россия произвела 900 дронов-камикадзе "Ланцет", осталось около 50.

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