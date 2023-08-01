Российские оккупанты потратили дрон-камикадзе "Ланцет" на обманку-макет пусковой установки немецкого зенитного ракетного комплекса среднего радиуса действия IRIS-T SLM.

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В одном из z-пабликов россиян появился ролик атаки барражирующего боеприпаса ZALA Lancet на, казалось бы, пусковую ЗРК, стоящую в торце лесопосадки и лишь немного замаскированную деревьями.

Беспилотник ударил в левую направляющую пускового контейнера, но детонации ракеты или возгорания топлива не произошло; вместо этого во все стороны полетели фанерные панели.

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Поражение фальшивой цели означает, что где-то продолжает боевую работу настоящий ЗРК.

Предполагаемая стоимость одного "Ланцета" – около $35 000. Ценник макета военной техники, например, у чешской Inflatech, – от $10 000 до $100 000.

Весной 2023 года стало известно, что сын производителя фальшивых целей для армии России надувает танки для Украины и НАТО.

В сводках МО РФ регулярно звучит информация о якобы уничтожении россиянами HIMARS. По данным Inflatech, более трети HIMARS, которые, как утверждается, уничтожили российские войска, на самом деле были надувными приманками.

В мае 2023 года Украина впервые показала кадры боевой работы немецкого ЗРК IRIS-T SLM.

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