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Российский дрон Ланцет уничтожил IRIS-T SLM на фронте. Правда, это был надувной ЗРК: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 14:03
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Российские оккупанты потратили дрон-камикадзе "Ланцет" на обманку-макет пусковой установки немецкого зенитного ракетного комплекса среднего радиуса действия IRIS-T SLM.

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В одном из z-пабликов россиян появился ролик атаки барражирующего боеприпаса ZALA Lancet на, казалось бы, пусковую ЗРК, стоящую в торце лесопосадки и лишь немного замаскированную деревьями.

Беспилотник ударил в левую направляющую пускового контейнера, но детонации ракеты или возгорания топлива не произошло; вместо этого во все стороны полетели фанерные панели.

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Поражение фальшивой цели означает, что где-то продолжает боевую работу настоящий ЗРК.

Предполагаемая стоимость одного "Ланцета" – около $35 000. Ценник макета военной техники, например, у чешской Inflatech, – от $10 000 до $100 000.

Смотрите видео: Появились изображения украинского дрона-камикадзе "Рубака" дальностью 500 км 

Євген Пилипенко
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войнаIRIS-Tдрон-камикадзеланцетмакет
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