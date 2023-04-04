Сын производителя фальшивых целей для армии России надувает танки для Украины и НАТО
Сын генерального директора российской компании Русбал, производящей надувные макеты военной техники для армии России, уехал в Европу и производит аналогичную продукцию для Украины и стран НАТО. Об этом сообщает оппозиционное российское издание Insider.
Гендиректор Русбала Александр Таланов официально занимается производством тепловых аэростатов (воздушных шаров). Другое направление, на котором специализируется компания – производство и поставка МО РФ надувных 3D-макетов военной техники, пишет издание.
Сын гендиректора Русбала Виктор Таланов – совладелец чешской компании Inflatech, также специализирующейся на производстве макетов. Однако, как отмечает Insider, Таланов-младший поставляет надувные танки в Украину и некоторые страны НАТО.
И хотя, по данным издания, с 2017 года Виктор Таланов якобы не работает в Русбале и живет в Чехии, в России у него остался собственный бизнес: вместе с сестрой он владеет компанией с юридическим названием ООО "Аэроконтроль", которая занимается техническими испытаниями связана с Русбалом.
По словам Виктора, он якобы не общается с отцом более двух лет из-за "личных и политических разногласий".
Свое сотрудничество с российским Русбалом уже после запуска бизнеса в Чехии Таланов-младший объясняет тем, что его европейский бизнес был просто зарегистрированным юридическим лицом. Фактически он являлся стартапом на этапе инвестиций.
"Денег практически не было. За свой счет ездили, какие-то швейные машинки закупали. Деньги инвестировали за счет компании Рондат, которую открыли в 2011 году вместе с партнером. У отца работал параллельно. Когда Inflatech вступил в силу, я перебазировался сюда", – сказал он.
На вопрос, как он мог работать одновременно на российскую и западную оборонку, Виктор отметил, что не видит в этом ничего такого: по его словам, "юридически все было чисто", а с моральной точки зрения, товар, который он помогал производить компании отца, "хотя и военный, но не летальный".
- В сводках МО РФ регулярно звучит информация о якобы уничтожении россиянами HIMARS. По данным Inflatech, более трети HIMARS, которые, как утверждается, уничтожили российские войска, на самом деле были надувными приманками.
- В ноябре 2022-го и в Украине, и в Штатах сообщали, что РФ не смогла уничтожить ни одной установки вопреки многочисленным заявлениям об обратном.
Чихи показали производство надувных HIMARS, они становятся обманными целями для России.
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