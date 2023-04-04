Сын производителя фальшивых целей для армии России надувает танки для Украины и НАТО

Сын генерального директора российской компании Русбал, производящей надувные макеты военной техники для армии России, уехал в Европу и производит аналогичную продукцию для Украины и стран НАТО. Об этом сообщает оппозиционное российское издание Insider.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Гендиректор Русбала Александр Таланов официально занимается производством тепловых аэростатов (воздушных шаров). Другое направление, на котором специализируется компания – производство и поставка МО РФ надувных 3D-макетов военной техники, пишет издание.

Сын гендиректора Русбала Виктор Таланов – совладелец чешской компании Inflatech, также специализирующейся на производстве макетов. Однако, как отмечает Insider, Таланов-младший поставляет надувные танки в Украину и некоторые страны НАТО.

И хотя, по данным издания, с 2017 года Виктор Таланов якобы не работает в Русбале и живет в Чехии, в России у него остался собственный бизнес: вместе с сестрой он владеет компанией с юридическим названием ООО "Аэроконтроль", которая занимается техническими испытаниями связана с Русбалом.

По словам Виктора, он якобы не общается с отцом более двух лет из-за "личных и политических разногласий".

Свое сотрудничество с российским Русбалом уже после запуска бизнеса в Чехии Таланов-младший объясняет тем, что его европейский бизнес был просто зарегистрированным юридическим лицом. Фактически он являлся стартапом на этапе инвестиций.

"Денег практически не было. За свой счет ездили, какие-то швейные машинки закупали. Деньги инвестировали за счет компании Рондат, которую открыли в 2011 году вместе с партнером. У отца работал параллельно. Когда Inflatech вступил в силу, я перебазировался сюда", – сказал он.

На вопрос, как он мог работать одновременно на российскую и западную оборонку, Виктор отметил, что не видит в этом ничего такого: по его словам, "юридически все было чисто", а с моральной точки зрения, товар, который он помогал производить компании отца, "хотя и военный, но не летальный".

В сводках МО РФ регулярно звучит информация о якобы уничтожении россиянами HIMARS. По данным Inflatech, более трети HIMARS, которые, как утверждается, уничтожили российские войска, на самом деле были надувными приманками.

В ноябре 2022-го и в Украине, и в Штатах сообщали, что РФ не смогла уничтожить ни одной установки вопреки многочисленным заявлениям об обратном.

Чихи показали производство надувных HIMARS, они становятся обманными целями для России.

Мілана Головань

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.