В Чехии показали, как производят надувные дальнобойные ракетные установки, которые потом используются в Украине как обманные цели для ударов российских оккупантов.

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В сюжете канала Reporteri CT показано чешское производство надувных приманок, похожих на M270/M142 MLRS. На кадрах нет надувных HIMARS, однако в сюжете говорится и о них тоже.

"Мы можем производить 35 ложных целей в месяц, таких как HIMARS", – сказал представитель компании.

Он не стал сообщать, сколько таких надувных приманок сейчас может быть в Украине.

В сводках Минобороны РФ регулярно звучит информация о якобы уничтожении россиянами HIMARS – вероятно, даже в большем количестве, чем у Украины вообще есть на вооружении. В ноябре 2022-го и в Украине, и Штатах сообщали, что РФ не смогла уничтожить ни одной установки, несмотря на многочисленные заявления об обратном.

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Оксана Житнюк

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