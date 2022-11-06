Минобороны подтвердило, что россиянам не удалось уничтожить ни одной HIMARS

В Минобороны Украины подтвердили информацию неназванного американского чиновника о том, что российским оккупантам с начала полномасштабного вторжения не удалось уничтожить ни одной системы HIMARS.

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"С начала полномасштабного вторжения Украина не потеряла ни одной HIMARS, но Россия потеряла человечность и достоинство. Не говоря уже о сотнях тысяч тонн боеприпасов и тысячах солдат, которых они отправили на верную смерть", – говорится в Twitter Минобороны.

Since the beginning of the full-scale invasion, Ukraine has not lost a single HIMARS, but russia has lost its humanity and dignity. Not to mention hundreds of thousands of tons of ammunition and thousands of soldiers whom they sent to certain death. pic.twitter.com/VXNFxJQYJD — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 6, 2022

Ранее сегодня издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона сообщило, что россиянам до сих пор не удалось уничтожить ни одной из переданных Украине дальнобойных американских реактивных систем залпового огня HIMARS, но украинская армия все еще нуждается в значительном количестве артиллерии для дальнейших боев.

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Вадим Ребрина

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