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Минобороны подтвердило, что россиянам не удалось уничтожить ни одной HIMARS

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2022, 15:26
Минобороны подтвердило, что россиянам не удалось уничтожить ни одной HIMARS - Фото
HIMARS (фото - Генштаб)

В Минобороны Украины подтвердили информацию неназванного американского чиновника о том, что российским оккупантам с начала полномасштабного вторжения не удалось уничтожить ни одной системы HIMARS.

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"С начала полномасштабного вторжения Украина не потеряла ни одной HIMARS, но Россия потеряла человечность и достоинство. Не говоря уже о сотнях тысяч тонн боеприпасов и тысячах солдат, которых они отправили на верную смерть", – говорится в Twitter Минобороны.

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Вадим Ребрина
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