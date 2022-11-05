РФ не смогла уничтожить ни одного HIMARS, но ВСУ все еще надо много артиллерии – Пентагон

Россиянам все еще не удалось уничтожить ни одну из переданных Украине дальнобойных американских РСЗО HIMARS, но украинская армия все еще нуждается в значительном количестве артиллерии для предстоящих боев. Об этом сказал Politico неназванный высокопоставленный чиновник Пентагона.

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Он подчеркнул, что темпы расходов в этой войне высоки: Украина выпускает 4000-7000 артиллерийских снарядов в день, а Россия – около 20 000.

Представитель Пентагона прогнозирует, что в зимние месяцы фронт, вероятно, стабилизируется в районах Харькова и Бахмута, но все еще непонятно, чем закончится битва под Херсоном, прежде чем погода остановит бой. Американский чиновник считает, что ситуация с Херсоном может решиться в ближайшие две-три недели.

Но весной, по его мнению, бои станут только жестче. Он также заявил, что некоторые официальные лица США задаются вопросом: сможет ли Украина достичь своей конечной цели – изгнания российских войск со всей территории Украины, включая Крым.

В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что американские дальнобойные ракетные системы HIMARS якобы "не оказывают существенного влияния на ситуацию" и "перемалываются в боях". И в Украине, и в США неоднократно опровергали "уничтожение" американских РСЗО россиянами.

В середине октября в Украину были доставлены еще четыре дальнобойных американских РСЗО HIMARS.

Вчера Пентагон объявил о дополнительной помощи Украине на $400 млн, предусматривающей танки, бронекатера, дроны.

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Оксана Житнюк

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