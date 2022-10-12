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Время HIMARS: в Украину доставлены еще четыре дальнобойных американских РСЗО – Резников

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 00:18
Время HIMARS: в Украину доставлены еще четыре дальнобойных американских РСЗО – Резников - Фото
Работает HIMARS (Фото - Генштаб ВСУ)

В Украину доставлены еще четыре дальнобойных американских РСЗО HIMARS. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Алексей Резников.

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Министр в твите поблагодарил за дополнительные HIMARS президента США Джо Байдена, главу Пентагона Ллойда Остина и американский народ.

"Время HIMARS: хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов", – написал Резников.

Он отметил, что это "отличные новости в преддверии встречи Рамштайн 6", после которой ожидаются новые поставки военной помощи.

  • 7 октября сообщалось, что Украина не оставляют попытки убедить Вашингтон, что ВСУ нужны баллистические ракеты ATACMS к пусковым установкам HIMARS.

Читайте также: HIMARS, гаубицы, бронетраснпортеры и мины: подробности нового пакета военной помощи от США

Сергій Бережний
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Алексей Резников военная помощь рамштайн HIMARS
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