Время HIMARS: в Украину доставлены еще четыре дальнобойных американских РСЗО – Резников
12.10.2022, 00:18
Работает HIMARS (Фото - Генштаб ВСУ)
В Украину доставлены еще четыре дальнобойных американских РСЗО HIMARS. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Алексей Резников.
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Министр в твите поблагодарил за дополнительные HIMARS президента США Джо Байдена, главу Пентагона Ллойда Остина и американский народ.
"Время HIMARS: хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов", – написал Резников.
Он отметил, что это "отличные новости в преддверии встречи Рамштайн 6", после которой ожидаются новые поставки военной помощи.
- 7 октября сообщалось, что Украина не оставляют попытки убедить Вашингтон, что ВСУ нужны баллистические ракеты ATACMS к пусковым установкам HIMARS.
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