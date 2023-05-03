Украина впервые показала видеорепортаж о боевой работе немецкой ЗРК IRIS-T. Видео опубликовано в Telegram командующего Воздушными Силами ВСУ Николая Олещука и на YouTube.

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В опубликованном Воздушными силами видеосюжете зенитчики делятся впечатлениями от работы с немецкой техникой.

В пояснении к видео говорится, что система ПВО IRIS-T производства Германии с октября 2022 года защищает украинское небо от российских террористов.

"С этого времени дивизион ЗРК IRIS-T уже уничтожил более 60 вражеских воздушных целей", – подчеркивают зенитчики.

СПРАВКА. IRIS-T – зенитный ракетный комплекс (ЗРК) среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначен для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и БПЛА. Комплекс может одновременно обстреливать несколько целей в любую погоду благодаря радиолокационной станции (РЛС) с 360-градусным осмотром. Дальность действия ракет IRIS-T – до 40 км и на высоту до 20 км. Ракеты IRIS-T также умеют отличать цели от тепловых ловушек, что усложняет возможность "отвлечь" их. Одна установка IRIS-T SLM рассчитана на восемь ракет IRIS-T SL.

11 октября 2022 года Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

30 апреля минобороны Германии официально подтвердило, что в Украину доставлен второй зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM.

Сергій Бережний

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