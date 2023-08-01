Появились изображения украинского дрона-камикадзе "Рубака" дальностью 500 км – видео, фото

В Украине разработан и уже применяется барражирующий боеприпас "Рубака". Об этом сообщает портал "Мілітарний".

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Как утверждает издание, дрон-камикадзе оперативно-стратегического уровня "Рубака" является аналогом иранского Shahed-136, но конструктивно от него отличается и стоит заметно дешевле – всего около $15 000 за единицу, а его дальность достигает 500 км.

Портал Defence Express полагает, что боевая нагрузка такого дрона меньше, чем у Shahed, а носовой вариант размещения двигателя говорит об использовании готовых решений для малой авиации. Также авторы издания отмечают, что у дрона, по-видимому, отсутствует оптико-электронная станция, то есть, он наводится по заранее определенным координатам и имеет инерционную систему наведения.

Насколько можно судить, все медиа пользуются информацией из видеопрезентации дрона, которую опубликовал актер Владислав Шевченко с объявлением о запуске краудфандинговой компании. На видео человек в форме и с закрытым лицом утверждает, что такие дроны уже применялись против целей в РФ.

19 июля фонд Притулы объявил сбор средств на приобретение пяти станций EOS C VTOL для обнаружения вражеской техники для Главного управления разведки Минобороны – нужно собрать 120 млн грн за неделю.

Утром 30 июля в центре Москвы раздались взрывы. Российские власти заявили, что город атаковали два дрона, которые якобы удалось отразить средствам радиоэлектронной борьбы, но при этом они попали в небоскребы в деловом квартале Москва-Сити.

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