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Фонд Притулы объявил сбор на разведдроны EOS для ГУР, нужно собрать 120 млн – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2023, 08:57
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Фонд Сергея Притулы объявил сбор средств на приобретение пяти станций EOS для обнаружений вражеской техники для Главного управления разведки Минобороны – нужно собрать 120 млн грн за неделю.

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"Получили от Кирилла Алексеевича Буданова задачу – 5 комплексов разведывательных БПЛА EOS C VTOL для штурмовых спецподразделений ГУР. В общей сложности выходит 5 наземных станций управления и 15 птичек", – написал Притула.

"Почему именно такие аппараты? Потому что проверенные, надежные и РЭБ-устойчивые. И главное: у разведчиков ГУР уже есть успешный опыт применения такого типа БПЛА", – говорит он в видео.   

По его словам, в рамках "мегасбора "Выявляем – Уничтожаем" нужно постараться за неделю собрать 120 млн грн.

18 июля Притула поделился видео с главой ГУР Кириллом Будановым, в котором был анонсирован новый сбор, но на что именно – "запикали".

Смотрите также: Минус два ЗРК россиян. Притула показал работу украинских дронов-камикадзе RAM II – видео

Сергей Бережной
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