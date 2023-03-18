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Минус два ЗРК россиян. Притула показал работу украинских дронов-камикадзе RAM II – видео

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2023, 23:31
Минус два ЗРК россиян. Притула показал работу украинских дронов-камикадзе RAM II – видео - Фото
Скриншот с видео

Волонтер Сергей Притула опубликовал видео поражения российских зенитно-ракетных комплексов украинскими дронами-камикадзе "RAM II", на которые собирал средства его фонд в конце прошлого года.

"Прикол в том, что наши БПЛА-камикадзе "RAM II" влупили по зенитным ракетным комплексам, которые как раз заточены на то, чтобы сбивать подобные цели", – прокомментировал видео Притула.

Также он отметил, что "это из тех видео, которые можно показывать, потому что бывают еще бавовны, но… мы понятия не имеем, почему россияне курят там, где не надо".

  • В ответ на массированные российские обстрелы 10 октября 2022 украинцы начали массово поддерживать волонтерское движение и перечислять деньги на помощь войску. Такие данные показали сборы фонда Сергея Притулы, активиста Сергея Стерненко и блогера Игоря Лаченкова.
  • 11 января 2023 года Притула сообщи , что его фонд закупил 142 дрона-камикадзе, полсотни из которых могут поражать цели на расстоянии до 800 км.
Вадим Ребрина
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