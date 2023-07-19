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Фонд Притули оголосив збір на розвіддрони EOS для ГУР, потрібно зібрати 120 млн видео

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19.07.2023, 08:57
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Фонд Сергія Притули оголосив збір коштів на придбання п'яти станцій EOS для виявлення ворожої техніки для Головного управління розвідки Міноборони – потрібно зібрати 120 млн грн за тиждень.

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"Отримали від Кирила Олексійовича Буданова задачу — 5 комплексів розвідувальних БПЛА EOS C VTOL для штурмових спецпідрозділів ГУР. Загалом виходить 5 наземних станцій управління та 15 пташок", – написав Притула.

"Чому саме такі апарати? Тому що перевірені, надійні та РЕБ-стійкі. І головне: розвідники ГУР вже мають успішний досвід застосування такого типу БПЛА", – говорить він у відео.

За його словами, у межах "мегазбору "Виявляємо – Знищуємо" потрібно постаратися за тиждень зібрати 120 млн грн.

18 липня Притула поділився відео з головою ГУР Кирилом Будановим, в якому було анонсовано новий збір, але на що саме – "запікали".

Дивіться також: Мінус два ЗРК росіян. Притула показав роботу українських дронів-камікадзе RAM II

Сергій Бережний
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Сергій ПритулагурБПЛАкирило будановаеророзвідкаEOS C VTOL
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