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Нанес оккупантам ущерб на миллиарды: в ГУР рассказали о работе "народного спутника"

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2023, 15:02
Нанес оккупантам ущерб на миллиарды: в ГУР рассказали о работе
SAR-спутник компании ICEYE

В Главном управлении разведки Министерства обороны сообщили, что возможности ведомства по выявлению и поражению враждебных целей "кратно" выросли благодаря ICEYE: "народный спутник" позволяет "фактически нивелировать" маскировку российской техники, складов боекомплекта и горюче-смазочных материалов.

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В ведомстве отмечают, что для работы со спутником не важны "ни погода, ни время суток".

"Результаты поражают: за полгода использования полученных благодаря космическому аппарату разведданных Украина превратила в металлолом российской военной техники на миллиарды долларов, не говоря о скоплении вражеской (временно) живой силы, а также объектах военной логистики", – говорится в сообщении.

В ГУР также отметили "особую роль" ICEYE в планировании и реализации "важных и ожидаемых военных операций Украины".

  • 18 августа 2022 года волонтерский фонд Сергея Притулы приобрел для нужд ВСУ в бессрочное пользование мощности финского космического спутника компании ICEYE.
  • 19 августа министр обороны Резников заявил, что данные с "народного спутника" создали новые возможности для обороны Украины от агрессии РФ.

Читайте также: Китай разрабатывает кибероружие для перехвата вражеских спутников – FT

Артем Джеріпа
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война гур мо ICEYE народный спутник
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