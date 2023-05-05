Нанес оккупантам ущерб на миллиарды: в ГУР рассказали о работе "народного спутника"
В Главном управлении разведки Министерства обороны сообщили, что возможности ведомства по выявлению и поражению враждебных целей "кратно" выросли благодаря ICEYE: "народный спутник" позволяет "фактически нивелировать" маскировку российской техники, складов боекомплекта и горюче-смазочных материалов.
В ведомстве отмечают, что для работы со спутником не важны "ни погода, ни время суток".
"Результаты поражают: за полгода использования полученных благодаря космическому аппарату разведданных Украина превратила в металлолом российской военной техники на миллиарды долларов, не говоря о скоплении вражеской (временно) живой силы, а также объектах военной логистики", – говорится в сообщении.
В ГУР также отметили "особую роль" ICEYE в планировании и реализации "важных и ожидаемых военных операций Украины".
- 18 августа 2022 года волонтерский фонд Сергея Притулы приобрел для нужд ВСУ в бессрочное пользование мощности финского космического спутника компании ICEYE.
- 19 августа министр обороны Резников заявил, что данные с "народного спутника" создали новые возможности для обороны Украины от агрессии РФ.
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