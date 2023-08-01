З'явилися зображення українського дрона-камікадзе "Рубака" дальністю 500 км – відео, фото

В Україні розроблено і вже застосовується баражувальний боєприпас "Рубака". Про це повідомляє портал Мілітарний.

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Як стверджує видання, дрон-камікадзе оперативно-стратегічного рівня "Рубака" є аналогом іранського Shahed-136, але конструктивно від нього відрізняється і коштує значно дешевше – всього близько $15 000 за одиницю, а його дальність досягає 500 км.

Портал Defence Express вважає, що бойове навантаження такого дрона менше проти Shahed, а носовий варіант розміщення двигуна говорить про використання готових рішень для малої авіації. Також автори видання зазначають, що у дрона, мабуть, відсутня оптико-електронна станція, тобто він наводиться за наперед визначеними координатами та має інерційну систему наведення.

Наскільки можна судити, всі медіа користуються інформацією із відеопрезентації дрона, яку опублікував актор Владислав Шевченко з оголошенням про запуск краудфандингової компанії. На відео людина у формі та із закритим обличчям стверджує, що такі дрони вже застосовувалися проти цілей у РФ.

19 липня фонд Притули оголосив збирання коштів на придбання п'яти станцій EOS C VTOL для виявлення ворожої техніки для Головного управління розвідки Міноборони – потрібно було зібрати 120 млн грн за тиждень.

Вранці 30 липня в центрі Москви пролунали вибухи. Російська влада заявила, що місто атакувало два дрони, які нібито вдалося відбити засобам радіоелектронної боротьби, але водночас вони влучили в хмарочоси в діловому кварталі Москва-Сіті.

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