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"Мапа Буданова" пішла з молотка за 14 млн грн, гроші підуть на розвіддрони для ГУР

Этот материал также доступен на русском
23.07.2023, 22:17
Карта розчленованої Росії в кабінеті Буданова (скриншот)

"Мапа Буданова" була продана на аукціоні за 14 млн грн , повідомив Сергій Притула . Кошти від продажу підуть на розвідувальні комплекси БПЛА для ГУР.

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Фонд Притули провів аукціон, на який було виставлено знамениту мапу "розділу Росії" з кабінету глави Головного управління розвідки Кирила Буданова. У результаті мапу було продано за 14 млн грн.

Виручені на аукціоні кошти підуть у фонд закупівлі п'яти комплексів БПЛА EOS C VTOL у рамках збору "Виявляємо – знищуємо!" для штурмових спецпідрозділів ГУР.

Сергей Притула с картой Буданова (Фото – Telegram Сергій Притула)

Вперше мапа "вийшла у світ" у грудні 2022 року, коли журналісти LIGA.net під час інтерв'ю з головою ГУР помітили в його кабінеті мапу з "розчленованою Росією".

На мапі чорним маркером до складу України обведені Курська, Білгородська області та Кубань. На Калінінградській області написано "ФРН", на Карелії та північному заході – "Ф", на Кавказі – "Ічкерія", на центральних областях та частині Сибіру – "ЦАР", на Далекому Сході – "К", на Курильських островах – "Японія".

  • 18 липня Притула поділився відео з головою ГУР Кирилом Будановим, у якому було анонсовано новий збір, але на що саме – "запікали".
  • 19 липня фонд Притули оголосив збір коштів на придбання п'яти станцій EOS C VTOL для виявлення ворожої техніки для Головного управління розвідки Міноборони – потрібно зібрати 120 млн грн за тиждень.
Сергій Бережний
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Сергій Притулагураукціонкирило будановEOS C VTOL
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