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FPV-дрон нашел и уничтожил российский танк на Бахмутском направлении – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 18:02
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На Бахмутском направлении украинский FPV-дрон нашел и уничтожил российский танк. Соответствующее видео опубликовал глава Минцифры Михаил Федоров.

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"Один выстрел FPV-дрона – минус российский танк в окрестностях Бахмута. Так работает группа М2 Центра спецопераций СБУ. Искусная работа оператора + дрон украинского производства от группы Эскадрон = уничтоженная техника оккупантов и спасены жизни наших воинов", – написал Федоров.

  • На видео зафиксировали, как российский дрон Ланцет уничтожил на фронте надувной ЗРК IRIS-T SLM.

Читайте также: HIMARS ударил по пяти подразделениям россиян на оккупированном острове Джарылгач – видео

Наталья Медведева
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войнаМихаил ФедоровFPV-дрон
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