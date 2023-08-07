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Російський FPV-дрон ледь не влучив в авто ССО, яке евакуювало пораненого – відео видео

Этот материал также доступен на русском
07.08.2023, 13:10
Відео: Сили Спеціальних Операцій ЗС України
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Російський FPV-дрон намагався влучити в авто Сил спеціальних операцій під час евакуації бійця. Відео поширило відомство у Telegram.

Це сталося на Запорізькому напрямку, завдання виконували бійці 73-го морського центру спеціальних операцій.

Під час евакуації пораненого бійця російський FPV-дрон намагався влучити в авто операторів ССО.

На відео автівка рухається, дрон летить у її бік, але влучає поряд з машиною.

Російський  FPV-дрон вибухає, видно полум'я і дим.

Українське авто продовжує рухатись далі.

  • У червні з'явилось відео з враженням українським FPV-дроном російського зенітно-ракетного комплексу "Тор-2М".
  • На початку серпня український FPV-дрон знайшов та знищив російський танк на Бахмутському напрямку.
  • На відео зафіксували, як російський дрон "Ланцет" знищив на фронті надувний ЗРК IRIS-T SLM.

Дивіться також: Ракета російського ЗРК "Тор" промахнулася і пролетіла повз українського дрона – відео

Артем Джеріпа
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війназапоріжжяевакуаціяссоFPV-дрон
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