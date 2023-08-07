Російський FPV-дрон намагався влучити в авто Сил спеціальних операцій під час евакуації бійця. Відео поширило відомство у Telegram.

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Це сталося на Запорізькому напрямку, завдання виконували бійці 73-го морського центру спеціальних операцій.

Під час евакуації пораненого бійця російський FPV-дрон намагався влучити в авто операторів ССО.

На відео автівка рухається, дрон летить у її бік, але влучає поряд з машиною.

Російський FPV-дрон вибухає, видно полум'я і дим.

Українське авто продовжує рухатись далі.

У червні з'явилось відео з враженням українським FPV-дроном російського зенітно-ракетного комплексу "Тор-2М".

На початку серпня український FPV-дрон знайшов та знищив російський танк на Бахмутському напрямку.

На відео зафіксували, як російський дрон "Ланцет" знищив на фронті надувний ЗРК IRIS-T SLM.

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