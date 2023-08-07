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Российский FPV-дрон едва не попал в авто ССО, эвакуировавшее раненого – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 13:10
Видео: Силы Специальных Операций ВС Украины
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Российский FPV-дрон пытался попасть в автомобиль Сил специальных операций во время эвакуации бойца. Видео распространило ведомство в Telegram.

Это произошло на Запорожском направлении, задачу выполняли бойцы 73-го морского центра специальных операций.

Во время эвакуации раненого бойца российский FPV-дрон пытался попасть в автомобиль операторов ССО.

На видео машина двигается, дрон летит в его сторону, но попадает рядом с автомобилем.

Российский FPV-дрон взрывается, видно пламя и дым.

Украинское авто продолжает двигаться дальше.

  • В июне появилось видео с поражением украинским FPV-дроном российского зенитно-ракетного комплекса "Тор-2М".
  • В начале августа украинский FPV-дрон нашел и уничтожил российский танк на Бахмутском направлении.
  • На видео зафиксировали, как российский дрон "Ланцет" уничтожил на фронте надувной ЗРК IRIS-T SLM.

Смотрите также: Ракета российского ЗРК "Тор" промахнулась и пролетела мимо украинского дрона – видео

Артём Джерипа
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