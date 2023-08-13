Міноборони після заяв "експертів" про "форсування" Дніпра: Приводів для ажіотажу немає

У Херсонській області українські підрозділи виконали певні завдання, однак жодних приводів для "ажіотажу" немає. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Вона наголосила, що "знову почався експертний ажіотаж довкола лівого берега на Херсонщині".

Маляр повідомила, що щойно повернулась з "тих місць", і для того, щоб там висадитись, не бути знищеними та ще й закріпитись, потрібно зачистити територію і відкинути ворога.

"Ми бережемо людей, тому працюємо контрбатарейно. Так, там певні підрозділи виконали певне завдання. Це передбачувано, адже наша мета – повернути всі тимчасово окуповані території, тож ми скрізь відпрацьовуємо таку можливість", – зазначила Маляр.

8 серпня у черговому звіті експертів американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначалось, що українські сили, "вірогідно", провели обмежений рейд через річку Дніпро і висадилися на східному (лівому) березі Херсонської області. При цьому для експертів "залишається неясним", чи встановили українські війська міцну присутність на лівому березі.

Ці припущення в ISW публікували, посилаючись на "декількох російських блогерів", які заявили, що ЗСУ нібито висадили до семи катерів, у кожному з яких знаходилося від шести до семи осіб, на східному березі Дніпра в районі Козачих Лагерів, просунувшись на відстань до 800 метрів.

Також про "форсування" Дніпра заявляли деякі українські військові експерти.

Наступного дня Маляр в ефірі телемарафону заявила, що Генштаб не підтверджує інформацію про форсування Дніпра і висадку військових на лівому березі.

На початку серпня в МО заявили, що ЗСУ на півдні "місцями прорвали першу лінію оборони".

Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.

В Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але українські війська "зробили диво", відтіснивши росіян на оборонні позиції.

12 серпня генерал Тарнавський повідомив, що є відбиті у росіян території на Таврійському напрямку.

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