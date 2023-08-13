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Міноборони після заяв "експертів" про "форсування" Дніпра: Приводів для ажіотажу немає

Этот материал также доступен на русском
13.08.2023, 00:08
Міноборони після заяв
Ганна Маляр (Фото: Ukrinform)

У Херсонській області українські підрозділи виконали певні завдання, однак жодних приводів для "ажіотажу" немає. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона наголосила, що "знову почався експертний ажіотаж довкола лівого берега на Херсонщині".

Маляр повідомила, що щойно повернулась з "тих місць", і для того, щоб там висадитись, не бути знищеними та ще й закріпитись, потрібно зачистити територію і відкинути ворога.

"Ми бережемо людей, тому працюємо контрбатарейно. Так, там певні підрозділи виконали певне завдання. Це передбачувано, адже наша мета – повернути всі тимчасово окуповані території, тож ми скрізь відпрацьовуємо таку можливість", – зазначила Маляр.

8 серпня у черговому звіті експертів американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначалось, що українські сили, "вірогідно", провели обмежений рейд через річку Дніпро і висадилися на східному (лівому) березі Херсонської області. При цьому для експертів "залишається неясним", чи встановили українські війська міцну присутність на лівому березі.

Ці припущення в ISW публікували, посилаючись на "декількох російських блогерів", які заявили, що ЗСУ нібито висадили до семи катерів, у кожному з яких знаходилося від шести до семи осіб, на східному березі Дніпра в районі Козачих Лагерів, просунувшись на відстань до 800 метрів.

Також про "форсування" Дніпра заявляли деякі українські військові експерти.

Наступного дня Маляр в ефірі телемарафону заявила, що Генштаб не підтверджує інформацію про форсування Дніпра і висадку військових на лівому березі.

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Оксана Житнюк
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