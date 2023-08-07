Бойцы ГУР уничтожили отряд элитных ракетных войск оккупантов – фото трофейного флага
Спецназовцы Главного управления разведки проводят успешные операции на левом берегу оккупированной Херсонской области. Бойцы подразделения "Шаман" уничтожили отряд элитных ракетных войск оккупантов, пишет ведомство в Telegram.
Военные продвигаются вглубь оккупированных территорий и продолжают наносить урон российским оккупантам.
Ведомство пишет, что благодаря их действиям уничтожено одно из подразделений "ракетных войск специального назначения" захватчиков.
ГУР добавляет фото бойцов с трофейным флагом россиян.
Это перевернутый флаг Ракетных войск стратегического назначения – главного компонента стратегических ядерных сил РФ, находящегося в непосредственном подчинении Генерального штаба оккупантов.
По состоянию на 2016 год россияне писали о 60 000 военных этого рода войск.
Военный эксперт Игаль Левин пишет, что эти элитные силы российское командование отправило в Украину из-за нехватки профессиональных военных.
Также ГУР публикует фото российского шеврона.
- В начале августа бойцы ГУР получили от волонтеров беспилотные самолеты-бомберы, от которых у россиян будет "жах".
- В конце июля спецподразделение ГУР KRAKEN уничтожило группу российских операторов беспилотников.
- В середине июля стало известно, что Силы обороны потопили 10 лодок с российскими диверсантами за неделю.
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