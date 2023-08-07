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Бойцы ГУР уничтожили отряд элитных ракетных войск оккупантов – фото трофейного флага

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 10:59
Бойцы ГУР уничтожили отряд элитных ракетных войск оккупантов – фото трофейного флага - Фото
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Спецназовцы Главного управления разведки проводят успешные операции на левом берегу оккупированной Херсонской области. Бойцы подразделения "Шаман" уничтожили отряд элитных ракетных войск оккупантов, пишет ведомство в Telegram.

Военные продвигаются вглубь оккупированных территорий и продолжают наносить урон российским оккупантам.

Ведомство пишет, что благодаря их действиям уничтожено одно из подразделений "ракетных войск специального назначения" захватчиков.

ГУР добавляет фото бойцов с трофейным флагом россиян.

Фото: ГУР

Это перевернутый флаг Ракетных войск стратегического назначения – главного компонента стратегических ядерных сил РФ, находящегося в непосредственном подчинении Генерального штаба оккупантов.

По состоянию на 2016 год россияне писали о 60 000 военных этого рода войск.

Флаг РВСН РФ

Военный эксперт Игаль Левин пишет, что эти элитные силы российское командование отправило в Украину из-за нехватки профессиональных военных.

Также ГУР публикует фото российского шеврона.

Фото: ГУР

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Артём Джерипа
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