Бойцы ГУР уничтожили отряд элитных ракетных войск оккупантов – фото трофейного флага

Спецназовцы Главного управления разведки проводят успешные операции на левом берегу оккупированной Херсонской области. Бойцы подразделения "Шаман" уничтожили отряд элитных ракетных войск оккупантов, пишет ведомство в Telegram.

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Военные продвигаются вглубь оккупированных территорий и продолжают наносить урон российским оккупантам.

Ведомство пишет, что благодаря их действиям уничтожено одно из подразделений "ракетных войск специального назначения" захватчиков.

ГУР добавляет фото бойцов с трофейным флагом россиян.

Это перевернутый флаг Ракетных войск стратегического назначения – главного компонента стратегических ядерных сил РФ, находящегося в непосредственном подчинении Генерального штаба оккупантов.

По состоянию на 2016 год россияне писали о 60 000 военных этого рода войск.

Военный эксперт Игаль Левин пишет, что эти элитные силы российское командование отправило в Украину из-за нехватки профессиональных военных.

Также ГУР публикует фото российского шеврона.

В начале августа бойцы ГУР получили от волонтеров беспилотные самолеты-бомберы, от которых у россиян будет "жах".

В конце июля спецподразделение ГУР KRAKEN уничтожило группу российских операторов беспилотников.

В середине июля стало известно, что Силы обороны потопили 10 лодок с российскими диверсантами за неделю.

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