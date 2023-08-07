RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Бійці ГУР знищили підрозділ елітних ракетних військ окупантів – фото трофейного прапора

Этот материал также доступен на русском
07.08.2023, 10:59
Бійці ГУР знищили підрозділ елітних ракетних військ окупантів – фото трофейного прапора - Фото
Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Спецпризначенці Головного управління розвідки проводять успішні операції на лівому березі окупованої Херсонщини. Бійці підрозділу "Шаман" знищили загін елітних ракетних військ окупантів, пише відомство у Telegram.

Військові просуваються вглиб окупованих територій та продовжують завдавати втрат російським окупантам.

Відомство пише, що завдяки їхнім діям знищено один з підрозділів "ракетних військ спеціального призначення" загарбників.

ГУР додає фото бійців з трофейним прапором росіян.

Фото: ГУР

Це перегорнутий прапор Ракетних військ стратегічного призначення — головного компонента стратегічних ядерних сил РФ, що перебуває у безпосередньому підпорядкуванні Генерального штабу окупантів.

Станом на 2016 росіяни писали про 60 000 військових цього роду військ.

Прапор РВСП РФ

Військовий експерт Ігаль Левін пише, що ці елітні сили російське командування відправило в Україну через брак професійних військових.

Також ГУР публікує фото російського шеврона.

Фото: ГУР

Читайте також: Буданов про джерела біля Путіна: Хай шукають, нам корисно тримати у постійному страху

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнагурхерсонспецпризначенціпрапортрофейракетні війська
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 