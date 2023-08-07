Бійці ГУР знищили підрозділ елітних ракетних військ окупантів – фото трофейного прапора

Спецпризначенці Головного управління розвідки проводять успішні операції на лівому березі окупованої Херсонщини. Бійці підрозділу "Шаман" знищили загін елітних ракетних військ окупантів, пише відомство у Telegram.

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Військові просуваються вглиб окупованих територій та продовжують завдавати втрат російським окупантам.

Відомство пише, що завдяки їхнім діям знищено один з підрозділів "ракетних військ спеціального призначення" загарбників.

ГУР додає фото бійців з трофейним прапором росіян.

Це перегорнутий прапор Ракетних військ стратегічного призначення — головного компонента стратегічних ядерних сил РФ, що перебуває у безпосередньому підпорядкуванні Генерального штабу окупантів.

Станом на 2016 росіяни писали про 60 000 військових цього роду військ.

Військовий експерт Ігаль Левін пише, що ці елітні сили російське командування відправило в Україну через брак професійних військових.

Також ГУР публікує фото російського шеврона.

На початку серпня бійці ГУР отримали від волонтерів безпілотні літаки-бомбери, від яких у росіян буде "жах".

Наприкінці липня спецпідрозділ ГУР KRAKEN знищив групу російських операторів безпілотників.

У середині липня стало відомо, що Сили оборони потопили 10 човнів з російськими диверсантами за тиждень.

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