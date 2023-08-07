Бійці ГУР знищили підрозділ елітних ракетних військ окупантів – фото трофейного прапора
Спецпризначенці Головного управління розвідки проводять успішні операції на лівому березі окупованої Херсонщини. Бійці підрозділу "Шаман" знищили загін елітних ракетних військ окупантів, пише відомство у Telegram.
Військові просуваються вглиб окупованих територій та продовжують завдавати втрат російським окупантам.
Відомство пише, що завдяки їхнім діям знищено один з підрозділів "ракетних військ спеціального призначення" загарбників.
ГУР додає фото бійців з трофейним прапором росіян.
Це перегорнутий прапор Ракетних військ стратегічного призначення — головного компонента стратегічних ядерних сил РФ, що перебуває у безпосередньому підпорядкуванні Генерального штабу окупантів.
Станом на 2016 росіяни писали про 60 000 військових цього роду військ.
Військовий експерт Ігаль Левін пише, що ці елітні сили російське командування відправило в Україну через брак професійних військових.
Також ГУР публікує фото російського шеврона.
- На початку серпня бійці ГУР отримали від волонтерів безпілотні літаки-бомбери, від яких у росіян буде "жах".
- Наприкінці липня спецпідрозділ ГУР KRAKEN знищив групу російських операторів безпілотників.
- У середині липня стало відомо, що Сили оборони потопили 10 човнів з російськими диверсантами за тиждень.
Читайте також: Буданов про джерела біля Путіна: Хай шукають, нам корисно тримати у постійному страху
Коментарі