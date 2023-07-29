Бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони KRAKEN знищили групу російських операторів безпілотників. Відповідне відео опубліковано у Telegram-каналі KRAKEN.

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Як зазначається, у ході проведення аеророзвідки спецпідрозділом KRAKEN було виявлено групу операторів БПЛА противника на Бахмутському напрямку.

"Після чого група була знищена скиданням вибухового пристрою з FPV-бомбера", – повідомили спецназівці ГУР.

26 липня 2023 року у ГУР розповіли, як відбивали десант РФ на Гостомель у перший день повномасштабного вторгнення Росії.

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