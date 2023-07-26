Загін спецпризначенців Головного управління розвідки Міноборони у перші дні вторгнення зумів не допустити захоплення російським десантом аеродрому Гостомель. Сьогодні ГУР опублікувало відео з розповіддю учасника подій та зйомками бойових дій.
Якби російські загарбники в перші дні вторгнення змогли захопити Гостомельський аеродром і висадити там великий десант з легкою бронетехнікою, їм із найімовірніше вдалося б окупувати Київ, зазначає ГУР.
Учасник оборони аеродрому розповів, як ухвалювалися в ті дні рішення щодо оборони аеродрому, як, ким і якими засобами вона велася.
За його словами, загін ГУР налічував три десятки бійців, тоді як російський десант налічував до 300 осіб.
У результаті захисникам України вдалося повністю зірвати плани окупантів, вони не дали змоги сісти у Гостомелі жодному літаку.
- Бої у Гостомелі почалися 24 лютого 2022 року, першого ж дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
- Оскільки аеропорт у Гостомелі міг приймати великі вантажні літаки, окупанти планували використовувати його для швидкого переміщення десанту та техніки, щоб отримати пряму дорогу на Київ.
- Гостомельський аеропорт штурмували російські десантники на вертольотах під прикриттям бойових вертольотів Ка-52, штурмовика Су-25 та бомбардувальника Су-24.
- 3 березня 2022 року ГУР вперше показало епізоди оборони аеродрому Гостомеля.
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