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У ГУР розповіли, як відбивали десант РФ на Гостомель видео

Этот материал также доступен на русском
26.07.2023, 08:36
Бій за аеропорт Гостомель (Фото - скриншот з відео ГУР)
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Загін спецпризначенців Головного управління розвідки Міноборони у перші дні вторгнення зумів не допустити захоплення російським десантом аеродрому Гостомель. Сьогодні ГУР опублікувало відео з розповіддю учасника подій та зйомками бойових дій.

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Якби російські загарбники в перші дні вторгнення змогли захопити Гостомельський аеродром і висадити там великий десант з легкою бронетехнікою, їм із найімовірніше вдалося б окупувати Київ, зазначає ГУР.

Учасник оборони аеродрому розповів, як ухвалювалися в ті дні рішення щодо оборони аеродрому, як, ким і якими засобами вона велася.

За його словами, загін ГУР налічував три десятки бійців, тоді як російський десант налічував до 300 осіб.

У результаті захисникам України вдалося повністю зірвати плани окупантів, вони не дали змоги сісти у Гостомелі жодному літаку.

  • Бої у Гостомелі почалися 24 лютого 2022 року, першого ж дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
  • Оскільки аеропорт у Гостомелі міг приймати великі вантажні літаки, окупанти планували використовувати його для швидкого переміщення десанту та техніки, щоб отримати пряму дорогу на Київ.
  • Гостомельський аеропорт штурмували російські десантники на вертольотах під прикриттям бойових вертольотів Ка-52, штурмовика Су-25 та бомбардувальника Су-24.
  • 3 березня 2022 року ГУР вперше показало епізоди оборони аеродрому Гостомеля.
Сергій Бережний
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війнагургостомельаеродром
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