Загін спецпризначенців Головного управління розвідки Міноборони у перші дні вторгнення зумів не допустити захоплення російським десантом аеродрому Гостомель. Сьогодні ГУР опублікувало відео з розповіддю учасника подій та зйомками бойових дій.

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Якби російські загарбники в перші дні вторгнення змогли захопити Гостомельський аеродром і висадити там великий десант з легкою бронетехнікою, їм із найімовірніше вдалося б окупувати Київ, зазначає ГУР.

Учасник оборони аеродрому розповів, як ухвалювалися в ті дні рішення щодо оборони аеродрому, як, ким і якими засобами вона велася.

За його словами, загін ГУР налічував три десятки бійців, тоді як російський десант налічував до 300 осіб.

У результаті захисникам України вдалося повністю зірвати плани окупантів, вони не дали змоги сісти у Гостомелі жодному літаку.

Бої у Гостомелі почалися 24 лютого 2022 року, першого ж дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Оскільки аеропорт у Гостомелі міг приймати великі вантажні літаки, окупанти планували використовувати його для швидкого переміщення десанту та техніки, щоб отримати пряму дорогу на Київ.

Гостомельський аеропорт штурмували російські десантники на вертольотах під прикриттям бойових вертольотів Ка-52, штурмовика Су-25 та бомбардувальника Су-24.

3 березня 2022 року ГУР вперше показало епізоди оборони аеродрому Гостомеля.

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